Steigende Zinsen freuen vielleicht Sparer, viele Kreditnehmer hingegen haben damit zu kämpfen, ihre Raten zu tilgen - zum Beispiel für ein neues Auto. Die Ford Motor Company sieht an dieser Stelle offenbar erhöhten Handlungsbedarf.

Wie zuerst von "The Register" berichtet, hat der Konzern in den Vereinigten Staaten ein Patent für einen "Repossession System Computer" eingereicht. Das eröffnet demnach zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, falls Autokäufer in Zahlungsverzug geraten:

Im Folgenden haben wir einige Szenarien zusammengefasst, die die am Patent beteiligten Ford-Ingenieure im Rahmen des Dokuments heraufbeschwören:

Gegenüber The Register äußerte sich ein Sprecher von Ford bezüglich der Einreichung des Patents ausweichend: "Wir beantragen Patente für neue Erfindungen als Teil unserer normalen Geschäftsprozesse. Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass daraus neue Produkt- oder Business-Pläne erwachsen."

