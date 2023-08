Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt auf eine Weise verändern, die wir uns heute noch nicht richtig vorstellen können. Doch so spannend das sein mag: Das Tempo dieser Veränderungen bereitet Gesellschaft und Unternehmen schon heute Kopfzerbrechen - berechtigter Weise, denn hinter jeder Tätigkeit und jedem Arbeitsplatz steht ein Mensch mitsamt seiner beruflichen Existenz. Außerdem brauchen Unternehmen etwas Zeit, um ihre Strukturen den Anforderungen der Zeit anzupassen, während sie weiterhin im Markt bestehen.

Um einen besseren Einblick in diese Veränderungen zu erhalten, hat ServiceNow eine Studie in Auftrag gegeben, mit der ermittelt werden sollte, wie KI die Kompetenzen von morgen beeinflusst. Als Marktforschungspartner wurde Pearson damit beauftragt, sechs Märkte (USA, Großbritannien, Deutschland, Australien, Japan und Indien) im Detail zu analysieren und wichtige Kernkompetenzen zu identifizieren, die Arbeitnehmer in fünf Jahren benötigen werden.

Ziel der Studie war ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie KI und Automatisierung Arbeitsplätze branchenübergreifend transformieren. Außerdem wollte ServiceNow herausfinden, wie sich Wirtschaftsführer und ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten können.

Routinetätigkeiten den Rücken kehren

Die Studie zeigt: Je mehr Arbeit von Maschinen die KI übernimmt, desto weniger müssen Menschen wie Maschinen funktionieren. Für Menschen werden ganzheitliche Kompetenzen wie Kommunikation, Zusammenarbeit, Innovation und analytisches Denken in Zukunft unentbehrlich sein.

Glücklicherweise können diese Kompetenzen von den Tätigkeiten, die wahrscheinlich am stärksten von der KI betroffen sein werden, auf die technologienahen Tätigkeiten von morgen übertragen werden. Beispielsweise ergab die Studie, dass Verwaltungsassistenten in den USA mit den richtigen Schulungen die perfekten Kandidaten für die steigenden Anforderungen an Helpdesk-Mitarbeiter sein können.

Das ist gut so. Denn Menschen sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag Daten zu kopieren und diese in Tabellen einzufügen. Jedoch muss diese Veränderung gut durchdacht sein, um die Mitarbeiter von morgen zu unterstützen.

Eine Chance, neue IT-Tätigkeiten zu erschließen

Laut IDC sehen sich 90 Prozent der Unternehmen weltweit mit einem IT-Fachkräftemangel konfrontiert, der sie bis 2025 6,5 Billionen US-Dollar kosten könnte. Das Angebot an IT-Mitarbeitern mit traditionellem Werdegang kann die Nachfrage bei Weitem nicht erfüllen.

ServiceNow sieht in dieser Kompetenzlücke eher eine Chancenlücke, die Wirtschaftsführer mittels KI schließen könnten. Durch die Automatisierung der eher technischen Aspekte von IT-Jobs macht die KI diese Stellen zugänglicher für Menschen, die keine Erfahrung in der Entwicklung oder Informatik haben.

Wirtschaftsführer müssen überdenken, wen und wie sie einstellen. Außerdem müssen sie ihre aktuellen Mitarbeiter schulen, um die IT-Rollen der Zukunft zu übernehmen. Deshalb hat ServiceNow die weltweite Fachkräfte- und Fortbildungsinitiative RiseUp with ServiceNow ins Leben gerufen.

Programme wie RiseUp with ServiceNow bieten neue Lernchancen für Menschen, die sonst von der Tech-Branche übersehen werden. Ziel des Programms ist, bis Ende 2024 eine Million Menschen auf der Now Platform zu schulen, sodass sie eine aussichtsreiche Karriere im ServiceNow-Ökosystem starten können. Das Programm hilft damit auch ServiceNow-Kunden und Partnern, die Arbeitnehmer zu finden, die sie in der digitalen Wirtschaft für ihren Erfolg benötigen.

Obwohl die Schlagzeilen zur KI auch beängstigend sein können, sprechen die Daten eine andere Sprache. Es ist an der Zeit, dass jeder seine Position in der Arbeitswelt überdenkt und sich auf die kommenden Chancen freut. Wie diese Chance genutzt wird, um beispielsweise Call-Center-Mitarbeitern das Leben zu erleichtern, erfahren Sie hier.