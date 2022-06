Auch IT-Führungskräfte und CIOs, die in Jobs mit begrenzter Flexibilität und begrenztem Potenzial feststecken, können sich aus ihrer misslichen Lage befreien und sich eine Karriere aufbauen, die Zufriedenheit und Wachstum verspricht - auch ohne zu kündigen. Insbesondere die Rolle des CIOs unterliegt einem grundlegenden Wandel, da Unternehmen ihre Erwartungen an den Einsatz von IT-Kapazitäten ändern - meint auch Elizabeth Ebert, Beraterin beim IT-Dienstleister Infosys Consulting: "Jeder CIO, mit dem wir zusammenarbeiten, erlebt diese Veränderungen."

Wenn Sie Ihrer IT-Leadership-Karriere neuen Drive verleihen wollen, haben wir sechs Möglichkeiten für Sie zusammengetragen, um dem Management-Trott zu entkommen.

1. Leadership neu ausrichten

Ebert empfiehlt CIOs, sich allmählich von IT-Planung, -Investition und -Delivery zu verabschieden und sich auf die Kollaboration mit anderen Führungskräften zu konzentrieren. So könnten CIOs ihre IT-Ziele erreichen und gleichzeitig mehr Einfluss auf das Business nehmen: "Wenn die IT als 'Go-to'-Funktion für Kosteneinsparungen und Budgetreduzierungen wahrgenommen wird, besteht Anlass zur Sorge, dass der IT-Entscheider nicht in der Lage war, ein Narrativ über Geschäftsergebnisse und Wertschöpfung zu liefern."

Initiativen zur digitalen Transformation seien effektive Plattformen für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Kundenerfahrungen, Geschäftsinnovationen und Datenzentrierung, erklärt Ebert: "Solche Plattformen können die IT dem Status der Kostenstelle entheben und eine Partnerschaft etablieren, in der der CIO mit dem Management zusammenarbeitet, um Umsätze und andere greifbare, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen."

2. Horizont erweitern

"Es ist natürlich gut, sich zu spezialisieren und in einem bestimmten Bereich ein echter Experte zu werden. Dabei sollten Sie sich aber regelmäßig fragen, ob Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen", empfiehlt Brian Keare, CIO beim Analytics-Unternehmen Incorta.

Statt in einer bestimmten, funktionalen Spur steckenzubleiben, sollten sich CIOs auf die Geschäftsergebnisse konzentrieren - nicht auf einzelne Tools, rät Keare: "Bauen Sie Wissen auf, indem Sie die gesamte IT-Landschaft untersuchen, nicht nur bestimmte Bereiche. In der IT ist die Versuchung groß, eine Obsession für die neuesten Technologien zu entwickeln. Denken Sie aber auch daran, dass Devices und Software nur ein Teil des Puzzles sind. Die Tools müssen von den Mitarbeitern erfolgreich eingesetzt werden, und die Mitarbeiter müssen über kohärente Prozesse verfügen, die mit den Tools kombiniert werden können, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Wichtig sei, Wissen in die Tat umzusetzen, so der CIO: "Übersetzen Sie das, was Sie tun, in greifbare Auswirkungen für das Unternehmen. Zwingen Sie sich dazu, strategisch darüber nachzudenken, wie Ihre Bemühungen das Unternehmen voranbringen können. So können Sie sich zu einer wesentlich effektiveren IT-Führungskraft entwickeln."

3. Business-Expertise aneignen

Der einfachste Weg für CIOs, sich neu zu erfinden und ihre Position zu verbessern, besteht darin, sich Business-Expertise anzueignen. Insbesondere finanzielles Knowhow und Kenntnisse in Sachen Risikovermeidung können an dieser Stelle hilfreich sein, wie Charles Everett, Director of Cybersecurity Advocacy beim Sicherheitsunternehmen Deep Instinct, weiß: "Ein vertrauenswürdiger Berater zu werden, wenn es darum geht, potenzielle Wachstumschancen zu erkennen, kommt sowohl dem CIO als auch dem gesamten Unternehmen zugute."

Dazu sei es nötig, dass der CIO die Einnahmequellen seines Unternehmens sowie deren Wert versteht: "Damit CIOs heute erfolgreich sein können, müssen sie in der Lage sein, ein angemessenes Risikoprofil für jede Einnahmequelle zu erstellen. So können sie erkennen, wo Ausgaben für Upgrades, Cybersicherheit und andere kritische Bereiche getätigt werden müssen, um diese Einnahmequellen zu schützen."

Ausgeprägte betriebswirtschaftliche Kenntnisse seien dabei unerlässlich, da CIOs häufig geschäftskritische Aufgaben im Zusammenhang mit der Risikobewertung und der Zukunftssicherung von Unternehmen übernähmen, so der Experte. "Sie können Ihre Karriere erheblich optimieren, wenn Sie Ihren Fokus auf das 'strategische Gesamtbild' und die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen erweitern."

4. Eigenes Business aufbauen

Esther Strauss, Mitbegründerin von Step By Step Business, einer Beratungsfirma für kleine Unternehmen, sieht eine ganz andere Möglichkeit für CIOs, ihre Karriere neu zu gestalten: "Mit den richtigen Fähigkeiten könnten sie zum Beispiel ein Beratungsunternehmen für Cybersicherheit gründen. Die Eröffnung eines Neben- oder Vollzeitunternehmens ermöglicht es einem CIO, die Kontrolle über seine Zeit, sein Einkommen und seine Zukunft zu übernehmen. Und für die Gründung der meisten IT-Unternehmen sind keine großen Investitionen erforderlich, so dass das finanzielle Risiko gering ist."

Auch das Risiko für die Karriere ist aus der Sicht der Beraterin minimal: "Jeder ehemalige CIO ist sehr gut vermittelbar und wenn es mit der Vollzeitbeschäftigung nicht klappt, können sie immer wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Der Schlüssel zur Gründung eines Unternehmens besteht darin, unternehmerische Prozesse zu erlernen und zu verstehen."

5. Mehrere Rollen annehmen

Es gibt keine Regel, die das Tätigkeitsfeld von CIOs auf eine bestimmte Anzahl vordefinierter IT-Aufgaben begrenzt. Rakhi Oswal, CIO beim Einzelhandelsunternehmen Edrio, hat sich diese Idee zu Herzen genommen und ihren Aufgabenbereich auf mehrere IT-bezogene Geschäftsbereiche ausgedehnt: "Als CIO meines Unternehmens wurde mir klar, dass mein Arbeitsbereich durch die rasante Digitalisierung der Unternehmenswelt viel dynamischer geworden ist. In der Konsequenz habe ich meine Karriere neu erfunden, indem ich die Qualitäten einer Führungskraft, eines Talentsuchers, eines Change Agents und eines Technologieführers einbezog."

Laut Oswal habe sich das als vorteilhaft für ihre Karriere erwiesen und ihr dabei geholfen, die Rolle der Technologie in ihrem Unternehmen neu zu definieren sowie eine bedeutendere Rolle im Gesamtwachstum des Unternehmens zu spielen: "Abgesehen von meiner beruflichen Entwicklung hat es mir auch dabei geholfen, bessere Ergebnisse zu erzielen und eine Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen."

Während sie sich selbst neu erfand, arbeitete Oswal auch daran, eine verbesserte Technologiekultur in ihrem Unternehmen zu verankern, indem sie die enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen technischen Führungskräften und deren Teams förderte.

6. Soft Skills schärfen

Die meisten CIOs verbringen viel Zeit damit, ihre IT-Fähigkeiten zu verfeinern und sich über die neuesten Technologien und Trends auf dem Laufenden zu halten. Relativ wenige IT-Führungskräfte streben allerdings danach, ihre Soft Skills in so wichtigen Bereichen wie Führung, Zusammenarbeit und Teambildung zu verfeinern.

"Die Entwicklung Ihrer zwischenmenschlichen Fähigkeiten wird Ihren Wert in jedem Unternehmen steigern. So können Sie sich an die Bedürfnisse der verschiedenen Mitarbeiter und deren Leadership-Anforderungen anpassen", empfiehlt Volodymyr Shchegel, Vice President of Engineering beim Sicherheitsanbieter Clario. "Sie haben sich vielleicht aufgrund Ihrer technischen Fähigkeiten und innovativen Ideen zum CIO hochgearbeitet, aber wenn Sie nicht gut mit Menschen umgehen können, werden Sie es schwer haben."

Soft Skills könnten auch schrittweise in der Freizeit erworben werden, ohne mit regulären Aufgaben und Pflichten zu kollidieren. Zu den potenziellen Vorteilen gehörten ein schnellerer beruflicher Aufstieg sowie eine verbesserte Mitarbeiterproduktivität und Arbeitsmoral, so Shchegel. Er empfiehlt, den Prozess der Neuerfindung damit zu beginnen, Kurse und Lehrgänge über Präsentationstechniken und Business Networking zu besuchen: "Selbst Improvisationskurse oder ein Besuch bei einem Therapeuten können Ihnen dabei helfen, besser mit Menschen umzugehen und sie wirklich zu führen. Suchen Sie sich einige Führungspersönlichkeiten, die Sie außerhalb der Tech-Branche bewundern, und analysieren Sie, was diese zu Vorbildern macht."

Der Erwerb von Soft Skills erfordere keine große Persönlichkeitsveränderung und habe auch nichts mit Scheinheiligkeit zu tun, so Shchegel: "Es geht um die Entscheidung, an den Führungsqualitäten zu arbeiten, mit der Absicht und dem Ziel, eine mitfühlendere, intuitivere und zugänglichere Führungspersönlichkeit für Ihr Team zu sein, jetzt und in Zukunft. Weil CIOs zunehmend an Geschäftsentscheidungen beteiligt sind, können soziale Kompetenzen ihre Karriere zukunftssicher machen." (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.