Carrie Rasmussen, SVP und CIO des HR-Software-Anbieters Ceridian, hat ihr IT-Budget für 2022 um sieben Prozent aufgestockt. Als Gründe nennt sie das Wachstum ihres Unternehmens, die fortschreitende Digitalisierung und das steigende Sicherheitsbewusstsein. Insbesondere erhöht Rasmussen ihre Ausgaben für Cyber Security, um das Risikomanagement zu unterstützen, ein Schlüsselelement für die geplante globale Expansion des Unternehmens. Ein Teil der zusätzlichen Mittel fließt in die Konsolidierung von Anwendungen und Diensten. Diesen Schritt bezeichnet Rasmussen als Effizienzsteigerung, "durch die Geld für Reinvestitionen frei wird".

Außerdem hat die CIO Finanzmittel für Automatisierungs-, Prozessverbesserungs- und Datenprojekte vorgesehen, die zum Teil darauf abzielen, Ineffizienzen zu beseitigen und den Mitarbeitern zu helfen, produktiver zu sein. "Wenn man global wächst, braucht man diese Effizienz, um seine Gewinnspannen zu erhöhen." Zusammengenommen und im Einklang mit ihren Cloud-first/SaaS-basierenden Modernisierungsprojekten helfen diese Technologieinitiativen dem Hersteller von Cloud-HCM-Software, seine digitalen Ressourcen zu skalieren, um den steigenden Anforderungen der Mitarbeiter und Kunden gerecht zu werden, so CIO Rasmussen.

IT-Budgets 2022: aufwärts

Diese Budgetentwicklung ist repräsentativ für die CIO-Ausgaben im Jahr 2022, wenn man sie mit den Ergebnissen des "2022 State of the CIO Report" von CIO.com sowie anderen einschlägigen Umfragen vergleicht. Diese zeigen, dass CIOs im Großen und Ganzen von einer Erhöhung der jährlichen Budgets profitieren, wobei die IT-Ausgaben 2022 wohl die Zahlen des Vorjahres übertreffen werden. Obwohl die Steigerungsrate mit denen der vergangenen Jahre übereinstimmt, haben sich die maßgeblichen geschäftlichen Anforderungen, die sich dahinter verbergen, verändert: Viele IT-Manager in den Unternehmen sehen eine Umschichtung ihrer Ausgaben durch neue Prioritäten der Fachbereiche, wobei Forderungen nach erhöhter Cybersicherheit sowie verbesserter Effizienz und Produktivität die Liste anführen.

IT-Sicherheit hat die höchste Priorität

Der "State of the CIO Report" ergab, dass der Wunsch nach einer größeren IT-Sicherheit in der Ausgabenliste für 2022 ganz oben steht. Danach folgt die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Die Umgestaltung bestehender Geschäftsprozesse, mehr Mitarbeiterproduktivität sowie die Verbesserung der Rentabilität runden die obersten sechs Prioritäten ab. Nach Ansicht von Tech-Führungskräften und Analysten spiegelt dies den schwierigen Balanceakt wider, der sich innerhalb der CIO-Büros abspielt: die Notwendigkeit, ständig operative Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig transformative technische Services zu ermöglichen.

IT-Ausgaben mit strategischem Fokus

"Die IT ist einer der besten Orte für Investitionen, aber die Führungskräfte wollen sicherstellen, dass diese Gelder für die richtigen Dinge auf die richtige Weise ausgegeben werden. Sie rechnen mit spitzer Feder, wofür sie ihr Geld ausgeben", berichtet Dan Priest, Managing Partner für Cloud und Digital beim Beratungsunternehmen PwC. Seiner Meinung nach betrachten Top-Manager die IT nicht mehr nur als Kostenstelle, sondern als einen Faktor, der zu schlankeren Abläufen sowie zur Verbesserung bestehender und zur Erschließung neuer Geschäftsfelder beitragen kann, was sich auch in ihren Budgetentscheidungen widerspiegelt. "Aus diesem Grund haben IT-Ausgaben derzeit strategischen Fokus. CIOs müssen jetzt wichtige Entscheidungen treffen, die langfristige Auswirkungen haben."