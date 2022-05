Im Rahmen der hauseigenen Messaging-Konferenz "Conversations" hat Meta-CEO Mark Zuckerberg die weltweite Verfügbarkeit von WhatsApp Cloud API angekündigt. Der kostenlose Service ist eine Cloud-basierte Version der WhatsApp Business API - dem ersten umsatzbringenden Enterprise-Produkt von WhatsApp. Ziel ist, es, insbesondere kleineren Unternehmen zu erleichtern, WhatsApp in ihre Messaging- und Kommunikationsstruktur einzubinden. So verspricht Meta, die Integrationszeit einer solchen Lösung von Wochen auf wenige Minuten zu verkürzen, da keine kostspieligen Server benötigt werden.

Das Unternehmen hatte seine Business-API-Plattform in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Möglichkeiten für die ansonsten kostenlose Messaging-App entwickelt, um Geld zu verdienen. So kann auch die On-Premises-Version kostenlos genutzt werden. Unternehmen zahlen aber bei WhatsApp pro Nachricht, wobei die Preise je nach Region und Anzahl der gesendeten Nachrichten sowie nach Initiator (Business oder Anwender) variieren. Außerdem sind die ersten 1000 Konversationen je Monat kostenlos.

Neue Funktionen für WhatsApp Business

Neben der WhatsApp Cloud API hat sich Meta aber auch neue - kostenpflichtige - Funktionen für die WhatsApp Business App ausgedacht. Die (weitgehend) DSGVO-konforme Lösung wurde 2018 speziell für kleinere Unternehmen eingeführt, die eine offizielle Präsenz auf dem WhatsApp-Dienst aufbauen und mit Kunden in Kontakt treten möchten. So rechnet Meta zwar, dass viele der Firmen in naher Zukunft zur Betreuung ihrer Kunden auf Cloud API wechseln. Gleichzeitig sollen aber auch möglichst viele der verbleibenden Firmen für Premium-Features zur Kasse gebeten werden.

Wie der Internet-Riese ausführt, gehört zu den neuen Funktionen die Fähigkeit, Chats auf bis zu zehn Geräten verwalten und so die Zunahme des Chat-Aufkommens besser bewältigen zu können. Außerdem will Meta neue, benutzerdefinierbare Click-to-chat-Links für WhatsApp zur Verfügung stellen, die Unternehmen auf ihrer gesamten Online-Präsenz, einschließlich Facebook und Instagram, einsetzen können, um Kunden in den Chat zu lenken. Weitere Details zum kommenden Premium-Service, einschließlich der Preise, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.