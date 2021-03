Im Dialog geht es diesmal um die Frage, welche Auswirkungen die digitale Transformation und der Wandel der Arbeitswelt für Beschäftigte mit sich bringt und welche Kompetenzen notwendig sind, um in diesem Kontext bestehen zu können.

Dr. Colin Roth ist geschäftsführender Gesellschafter der BlackBox/Open GmbH & Co. KG sowie der Feedbit Software GmbH. Er promovierte im Fach Wirtschaftspsychologie und ist Lehrbeauftragter an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Freiburg und Central Florida. Beim Marktforschungsinstitut GfK war er mehrere Jahre im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung tätig. Er ist Mitherausgeber der Online-Fachzeitschrift "In Practice" (EAWOP).

Moritz Reichert ist Consultant bei BlackBox/Open GmbH & Co. KG und absolvierte ein Psychologiestudium an der FAU Erlangen-Nürnberg mit Schwerpunkt Psychologie im Arbeitsleben. Im Rahmen seiner Tätigkeit berät er zu den Themen Produktivitätsmanagement, Job Crafting, Employer Branding. Er ist zudem ausgebildeter Scrum Master.

In der Buch-Neuerscheinung "Expedition: Werte, Arbeit, Führung 4.0" konzipiert von Peter Jeutter und Ralf Karabasz und herausgegeben von Markus Dohm, TÜV Rheinland, André Große Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und Klaus Rüffler, DB Systel, geben die Autoren viele Anregungen, Ideen und Praxisbeispiele. Auf der Grundlage dieses Buches stellen die Autoren nun ihre Thesen zur Arbeitswelt von morgen in der Online-Veranstaltung vor und beziehen sich auf die neuesten Entwicklungen.

Veranstalter dieses neuen Formats sind die Synergie Vertriebsdienstleistung, in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) sowie der COMPUTERWOCHE.

Die Veranstaltungsreihe findet alle zwei Wochen statt - jeweils um 16 Uhr und dauert rund 45 Minuten. An weiteren Terminen berichten weitere hochrangige Autoren des soeben erschienen Buches über ihre Erfahrungen aus der aktuell sehr bewegenden Zeit. Sie erzählen, was sie überrascht hat - sowohl positiv als auch negativ und geben Prognosen dazu, was sich ändern und was bleiben wird. Kurzum, sie ziehen Bilanz und sprechen über Konsequenzen des derzeitigen Umbruchs. Moderiert wird diese Veranstaltungsreihe von Michael Schmidt, TÜV Rheinland, Hans Königes, COMPUTERWOCHE und Ralf Karabasz, Synergie.

Das Buch kann kostenfrei angefordert werden. Zusätzlich steht es als Download zur Verfügung. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 hier.

Ihre Anmeldung zur Online-Veranstaltung können Sie per Mail vornehmen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.