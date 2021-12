Die Probleme von Amazon Web Services (AWS) Anfang Dezember mit APIs in der Region US-East-1 führte vielen Amerikanern und Kanadiern drastisch vor Augen, wie sehr alle auf AWS angewiesen sind. Selbst Consumer, die noch nie etwas von AWS gehört hatten, waren plötzlich betroffen, weil Disney+ und Netflix nicht mehr funktionierten, der Roomba-Saugroboter den Dienst quittierte, oder die intelligente Lampe einfach dunkel blieb.

Noch härter traf es viele Unternehmen, die für ihren IT-Betrieb auf AWS angewiesen sind. Oder die feststellen mussten, dass sie selbst zwar keine Geschäftsbeziehung zu AWS haben, aber viele ihrer Services - etwa Trello, Smartsheet, Slack etc. - die sie nutzen, nicht mehr funktionierten, weil sie auf AWS basieren.

Lehren aus der AWS-Panne

Doch welche Lehren sollten wir aus dem Vorfall ziehen? Im privaten Umfeld ist das noch einfach: Wir sollten aufhören, uns auf so viele IoT-Devices zu verlassen. Müssen Geschirrspüler, Weihnachtsbeleuchtung, Kühlschrank und Zahnbürste wirklich von der Cloud abhängig sein? Anders sieht es im Business-Umfeld aus. Der Gedanke, dass die IT-Abteilung wieder alle ihre Server selbst betreibt, wird ein frommer Wunsch bleiben. Ein einfacher Vergleich zwischen damals und heute zeigt, wie absurd diese Idee ist.

Und egal, was das C-Level-Management will, die IT kann nicht etwas zum Laufen bringen, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Zumal es einen Grund gibt, warum jetzt vieles oder alles in der Cloud läuft: In der Regel kostet es weniger, als entsprechende Services On-Premises zu betreiben. Zumal die Downtime in der Cloud bislang sicher geringer war als die der eigenen IT.

Multi-Cloud als Ausfallschutz?

Doch was tun, um Problemen wie dem ASW-Ausfall vorzubeugen? Könnte ein Wechsel zu einer Multi-Cloud-Konfiguration die Lösung sein? In der Theorie vielleicht, aber dazu wären mindestens zwei öffentliche Cloud-Anbieter und möglicherweise ein eigenesRechenzentrum erforderlich. Das wird sehr, sehr teuer. Zudem werden Multi-Clouds als Sicherheitsnetz gegen Ausfälle wie den von AWS nicht funktionieren, davon ist Lydia Leong, Gartner Distinguished VP Analyst, überzeugt. Oder wie sie es ausdrückt: "Multi-Cloud-Failover erfordert eine vollständige Portabilität zwischen zwei Anbietern. Dies stellt eine enorme Belastung für die Entwickler dar. Die grundlegende Compute-Runtime (ob VMs oder Container) ist dabei nicht das Problem, so dass 'Ich kann meine Container verschieben'-Lösungen von OpenShift, Anthos oder anderen nicht wirklich helfen." Das Problem seien all die Unterscheidungsmerkmale, so Leong, die unterschiedlichen Netzwerkarchitekturen und -funktionen, die unterschiedlichen Speicherkapazitäten, die proprietären PaaS-Funktionen, die völlig unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen etc.

Tipps gegen Cloud-Ausfall

Doch genug lamentiert. Gartner-Analystin Leong ist überzeugt, dass es durchaus gelingen kann, ein Unternehmen am Laufen zu halten, selbst wenn die primäre Cloud ausfällt. Hierzu hat sie zwei Tipps auf Lager: