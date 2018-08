Wer als Softwareentwickler gut verdienen will, muss in einer größeren Bank oder in der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie arbeiten. Um Krankenhäuser oder die Kunststoffindustrie als Arbeitgeber sollte der karriere­bewusste Entwickler dagegen einen großen Bogen machen. So ein Ergebnis der Analyse von Compensation Partner. Die auf Gehaltsfragen spezialisierte Beratung hat exklusiv für die COMPUTERWOCHE 3542 Gehälter von Backend-Entwicklern ausgewertet.

Banken vergüten Entwickler am besten

Demnach vergüten Banken und die Konsumgüterindustrie ihre Softwareentwickler im ­Backend mit durchschnittlich 72.570 Euro beziehungsweise 72.000 Euro im Jahr. Überdurch­schnittlich hohe Gehälter können Entwickler auch in der Pharmaindustrie und Luftfahrt (je 71.000 Euro pro Jahr) als auch in Versicherungen (70.000 Euro) erwarten. Karriereorientierte Softwareentwickler sollten sich daher die Branche anschauen, in der sie arbeiten wollen.

In Krankenhäusern, in der Kunststoff- und Glasindustrie, der Textilbranche, in Werbung und PR sowie in Architekturbüros müssen sie sich mit den niedrigsten Gehältern zufrieden geben - hier verdienen Softwareentwickler zwischen knapp 38.520 und maximal 49.352 Euro durchschnittlich pro Jahr.

Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner, untersucht schon jahrelang die Gehälter der IT-Szene und sieht die Entwickler auf der Gewinnerseite: "Die Gehälter für Backendentwickler steigen seit Jahren kontinuierlich an. Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel sorgen für hohe Löhne auf dem IT-Markt. Talen­tierte Jobeinsteiger werden händeringend gesucht, was sich vor allem in den hohen Einstiegsgehältern bemerkbar macht." Da sich "die Softwareentwicklung aber sehr rasant entwickelt, sind Beschäftigte zwingend auf stetige Weiterbildung angewiesen, um in dieser schnell­lebigen Industrie immer auf dem neusten Stand zu bleiben", so Böger weiter.

Große Arbeitgeber zahlen besser

Wie viel ein Entwickler verdienen kann, beeinflusst nicht nur die Branche, sondern auch die Größe des Unternehmens. Große Arbeitgeber zahlen besser. Der Grundsatz gilt für alle IT-­Berufsgruppen, auch für Backend-Entwickler. Diese bekommen in Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern ein durchschnittliches Jahresgehalt von 52.167 Euro und damit über 27.000 Euro weniger als ihre Kollegen in großen Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten.

Auch die Berufserfahrung wirkt sich auf die Vergütung aus. Young Professionals mit zwei bis fünf Jahren Erfahrung als Entwickler verdienen im Schnitt nur 50.663 Euro brutto im Jahr. Wer seinen Job schon zwischen sechs und zehn Jahren lang ausübt, kommt auf 57.315 Euro. Erfahrene Entwickler, die mehr als zehn Jahre in ihrem Beruf arbeiten, können sich über mehr als 71.136 Euro pro Jahr freuen.

