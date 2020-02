DevOps ist aus der Softwareentwicklung nicht mehr wegzudenken. Das hat gute Gründe. In der hypervernetzten Welt von heute bringen neue Software-Konzepte tiefgreifende Veränderungen mit sich. Unternehmen aller Branchen versuchen händeringend, neue Technologien mit dem eigenen Geschäftswachstum in Einklang zu bringen. Und jede Verzögerung spielt der Konkurrenz in die Hände.

Als Methode zum Entwickeln digitaler Produkte fördert DevOps die agile Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und IT-Betrieb. Und im schnelllebigen Business von heute ist DevOps für Unternehmen entscheidend, um rasch auf neue Kunden- und Marktanforderungen reagieren zu können. Laut einem Forrester-Report von 2019 berichten weltweit 56 Prozent der Entscheider aus dem Bereich Infrastruktur von DevOps-Aktivitäten ihrer Unternehmen. Sei es, dass diese DevOps bereits implementiert haben, gerade dabei sind oder ihre diesbezüglichen Initiativen aktiv ausweiten.

Toolchain-Vernetzung und Automatisierung als Erfolgsfaktoren

Unternehmen nutzen DevOps mit unterschiedlichen Kapazitäten, sind vielfach jedoch noch nicht in der Lage, ihre Lösungen auf alle Geschäftsbereiche auszuweiten. Die Herausforderung bei der Skalierung: Entwicklern stehen zwar zahlreiche Tools zur Verfügung, viele Unternehmensprozesse rund um Audit, Compliance, Security und Change-Management laufen jedoch noch manuell. Das kann während der Entwicklungsphase zu Reibungsverlusten sowie Verzögerungen führen oder auch zu Transparenzeinbußen in den verschiedenen Teams. Die Folgen: eine mangelnde Umsetzung von Best Practices und eine geringere Nutzung von DevOps innerhalb des Unternehmens.

"CIOs möchten mit DevOps ein kulturelles Umdenken herbeiführen und die Akzeptanz für neue Tools fördern, um ihre Geschwindigkeit und Qualität zu steigern", erklärt Stephen Elliot, Program Vice President, Cloud Operations, IDC. "Im Rahmen unseres Executive Advisory Program haben wir in den vergangenen Jahren festgestellt, dass eine erfolgreiche Umsetzung von DevOps mit vielen Vorteilen verbunden ist. So wird das siloübergreifende Change-Management verbessert, IT und Produktverwaltung werden besser abgestimmt, und den Verantwortlichen werden unmissverständliche Metriken bereitstellt, die das Geschäftswachstum fördern. Um diese erfolgreiche Umsetzung zu erreichen, müssen alle Bereiche der Toolchain vernetzt sein und Automatisierungslösungen verstärkt genutzt werden."

Dabei hilft die neue Lösung ServiceNow DevOps auf Basis der Now Platform, mit der ServiceNow bereits IT-, Mitarbeiter- und Kunden-Workflows digitalisiert. ServiceNow DevOps erweitert die Leistungsfähigkeit der Plattform, um das Entwickeln und Bereitstellen von Softwareprodukten weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Now Platform auf DevOps ausweiten

ServiceNow DevOps verbindet sowohl Entwicklung als auch IT-Betrieb mit der Now Platform, um manuelle und zeitaufwändige Change-Genehmigungsprozesse zu automatisieren. So ermöglicht die Lösung Unternehmen, Funktionen sicherer und schneller zu veröffentlichen. Zudem bietet ServiceNow DevOps Transparenz über die komplette Toolchain der Softwareentwicklung hinweg.

Die Lösung lässt sich in gängige DevOps-Tools integrieren, um das Change-Management zu automatisieren und Planungs-, Entwicklungs-, Test-, Bereitstellungs- sowie Betriebsvorgänge in einem Dashboard zusammenzuführen. So erhalten Verantwortliche einen schnellen Überblick über gängige Metriken für alle Teams und steigern den Einsatz von Best Practices - ungeachtet der verwendeten Tools. Das kann Entwicklungszyklen verkürzen, die Bereitstellungsfrequenz erhöhen und zuverlässigere, hochwertige Veröffentlichungen ermöglichen.

ServiceNow DevOps nutzt die Leistungsfähigkeit der Now Platform und unterstützt IT-Abteilungen bei der schnelleren Genehmigung von Code. Und zwar durch Automatisierung des Prozesses anhand vordefinierter Regeln und Richtlinien, festgelegt von den Change-Managern. So wird die IT entlastet und kann sich auf Übermittlungen mit höherem Risikograd konzentrieren. Der entwickelte Code wechselt binnen Minuten in die Produktion statt erst nach Tagen oder Wochen. Außerdem können Entwickler zur Erstellung und Genehmigung von Code ihre bevorzugten Tools nutzen. Derzeit lässt sich ServiceNow DevOps mit Software wie Jira, GitHub, BitBucket und Jenkins integrieren. Nach und nach will ServiceNow weitere Integrationen implementieren.

Volle Agilität und Transparenz - speziell auch im regulierten Umfeld

Entscheidend ist ein plattformbasierter DevOps-Ansatz vor allem für stark regulierte Branchen wie etwa den Finanzsektor. Nicht zuletzt, weil dieser Ansatz Entwicklern ermöglicht, Software rascher an neue Vorschriften anzupassen und zügiger bereitzustellen.

Dazu Thomas Larsen von der DNB Bank ASA, einem ServiceNow-Pilotkunden: "Dank ServiceNow DevOps kann unser Unternehmen mit der Nachfrage nach neuer Software Schritt halten und schnell einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen, ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen oder das Risiko zu erhöhen. Die Vorteile der Lösung sind bereits jetzt greifbar, und wir rechnen damit, Updates und Changes innerhalb von Minuten anstelle von Tagen oder sogar Wochen implementieren zu können. Die von uns prognostizierte Agilität wird es unserem Unternehmen ermöglichen, schneller auf Kundenanforderungen und Marktchancen zu reagieren."

Der plattformbasierte DevOps-Ansatz zahlt sich auch aus, wenn sich Finanzunternehmen zum Beispiel größeren Audits stellen muss. Dann bietet ServiceNow DevOps schnellen Zugang zu unzähligen Daten, und alles Relevante lässt sich leicht nachverfolgen. So etwa: Wer hat Code aus welchem Grund geändert? Weshalb ist die Bereitstellung genehmigt worden? Was für Tests wurden mit welchem Ergebnis durchgeführt? Dadurch schafft ServiceNow DevOps die nötige Transparenz sowie die Möglichkeit, bei Bedarf Entwicklungs- und Freigabeprozesse von Anfang bis Ende zu prüfen.

Derzeit ist ServiceNow DevOps für Finanzdienstleister im Nordosten der USA sowie in Großbritannien erhältlich. 2020 will ServiceNow das Angebot schrittweise auf weitere Kundengruppen ausweiten.

Den Change-Lebenszyklus von Tagen auf Minuten verkürzen

Angefangen bei Aktienhändlern über Großbanken bis hin zu Devisenhändlern: Alle Finanzdienstleister bemühen sich, neue Funktionen oder Inhalte sicherer und schneller für Kunden bereitzustellen - mithilfe von DevOps-Tools und -Verfahren. Hier spielt ServiceNow DevOps seine Stärken aus, wie folgendes Beispiel zeigt:

Ein großer, weltweit tätiger Finanzdienstleister und ServiceNow-Kunde hat mehr als 25.000 Entwickler. Diese verbrachten früher 20 Prozent ihrer Zeit damit, Genehmigungen für die Änderungsbereitstellung in kontrollierten Umgebungen einzuholen. Durch ServiceNow-Workflows im Zusammenspiel mit den genutzten Entwicklungstools ließ sich der Zeitaufwand für Change-Requests von 55 Stunden auf 18 Minuten verkürzen - und der Change-Lebenszyklus von 23 Tagen auf 90 Minuten.

Die Now Platform stellt digitale Workflows bereit und setzt die Produktivität von Mitarbeitern wie Unternehmen frei. Mit ServiceNow DevOps haben Plattformkunden jetzt auch die richtigen Tools zur Verfügung, um mit der Nachfrage nach neuer Software Schritt zu halten - und schnell einen Mehrwert zu schaffen. Gemeinsam mit Kunden wie der DNB Bank ASA gestaltet ServiceNow die Arbeitswelt so, dass Menschen effizienter und besser arbeiten können.