Der Fachkräftemangel bereitet vielen Arbeitgebern ziemliche Bauchschmerzen, birgt aber umgekehrt für Bewerber auch Aufstiegschancen auf der Karriereleiter. Hinzu kommt, dass die Suchanfragen nach "Beförderung" im Vergleich zu kurz vor der Pandemie um über 50 Prozent gestiegen sind, da viele Beschäftigte wegen der stark gestiegenen Inflation einen Ausgleich zu erzielen. Folgende fünf Tipps helfen, die eigene pekuniäre Situation zu verbessern:

Tipp 1: Wissen Sie, was Sie wert sind?

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Job sind oder eine Beförderung ansteht, besteht der erste Schritt darin, herauszufinden, was Sie als neues Gehalt erwarten können, damit Sie nicht zulassen, dass jemand Ihre Arbeit unterbezahlt.

Um dies zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, die Gehaltsspanne zu recherchieren, die in Ihrer Branche für die neue Position standardmäßig gezahlt wird. Dazu sollten Sie sich Branchenartikel ansehen, mit Kollegen oder Ex-Kollegen, denen Sie vertrauen, über deren Gehaltsentwicklung sprechen und sich Stellenangebote für ähnliche Jobs ansehen.

Insbesondere Frauen, die ein konkurrenzfähiges Gehalt verlangen, sollten versuchen, so viele Informationen wie möglich über das geschlechtsspezifische Lohngefälle in ihrer Branche herauszufinden und sich nicht scheuen, das obere Ende der Gehaltsspanne zu fordern.

Eine gute Möglichkeit, Ihre Gehaltsforderungen zu untermauern, besteht darin, etwaige zusätzliche Qualifikationen, die Sie für die Stelle mitbringen, an den Verhandlungstisch mitzubringen, beispielsweise Fremdsprachenkenntnisse. Wenn Sie auf die oben beschriebene Weise recherchieren, wie viel diese Zusatzqualifikationen zu Ihrem Gehalt beitragen sollten, können Sie Ihren eigenen Wert noch genauer einschätzen und Ihr Talent zur Geltung bringen. Es ist viel weniger wahrscheinlich, dass Arbeitgeber jemandem offen ein zu niedriges Gehalt anbieten, der erkennt, dass das Angebot zu niedrig ist.

Tipp 2: Seien Sie selbstbewusst und überzeugt von Ihrer eigenen Arbeit.

Zu wissen, welchen Wert Ihre Dienstleistungen in Ihrer Branche haben, sollte auch Ihr Selbstvertrauen stärken, und Sie haben allen Grund, dies in Ihrem Vorstellungsgespräch oder ihrer Gehaltsverhandlung zu zeigen. Selbstvertrauen ist der Schlüssel zu einer stärkeren Verhandlungsposition.

Scheuen Sie sich nicht, etwas über Ihrem Idealgehalt oder am oberen Ende der angebotenen Spanne zu verhandeln, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das untere Ende der Spanne angeboten wird, deutlich geringer. Zeigen Sie dem Arbeitgeber, dass Sie zuversichtlich sind, dass Sie Ergebnisse liefern können, die das von Ihnen geforderte Gehalt wert sind, und untermauern Sie dies mit Erfolgen aus der Vergangenheit, damit Sie in der bestmöglichen Position sind, das zu bekommen, was Sie wollen.

Tipp 3: Scheuen Sie sich nicht, ein Angebot abzulehnen.

Auch wenn Sie einen Job oder eine höhere Position haben möchten, für die Sie in Betracht gezogen werden, haben Sie keine Angst davor, die Verhandlungen abzubrechen, wenn Sie eindeutig unterbewertet werden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Arbeitgeber Ihre Arbeit nicht genug respektiert oder die Fähigkeiten, Erfahrung und Qualifikationen, die Sie in eine Position einbringen, nicht wertschätzt, werden Sie sich bei der Arbeit nicht wohl fühlen.

Nachdem Sie sich über die branchenübliche Vergütung für Ihre Position informiert haben, wissen Sie, dass dieses Gehalt erreichbar ist. Sie sind niemals auf diese eine Aufstiegschance angewiesen. Das sorgt auch für eine starke Verhandlungsposition.

Wenn Sie dem Arbeitgeber zeigen, dass Sie bereit sind, zu kündigen oder das Jobangebot abzulehnen, wenn Ihre Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, ist es wahrscheinlicher, dass er es sich noch einmal überlegt, insbesondere wenn ihm Ihre Arbeit/Bewerbung tatsächlich gefallen hat und er nur versucht hat, den niedrigst möglichen Preis aus Ihnen herauszuholen.

Tipp 4: Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Erfolge.

Eine aktuelle Erfolgsbilanz Ihrer eigenen Erfolge kann nicht nur Ihr Selbstvertrauen stärken, sondern auch starke Argumente für Ihre Gehaltsforderungen liefern. Es ist immer gut, noch einmal einen Blick auf Ihren eigenen Lebenslauf zu werfen, damit Sie bei der Verhandlung ihre Erfolge im Blick haben. Und wenn Sie Ihren Lebenslauf stets auf dem neuesten Stand halten, können Sie ihn auch in einer anderen Bewerbung zum Vergleich einreichen.

Tipp 5: Suchen Sie nach Unternehmen mit transparenten Gehaltsstrukturen.

Der einfachste Weg, den Gender-Pay-Gap zu beseitigen und insgesamt gerecht bezahlt zu werden, ist die Suche nach Unternehmen mit transparenten Gehaltsstrukturen. Auf diese Weise wissen Sie, was Sie erwarten können, und müssen sich in solchen Unternehmen keine Sorgen machen, hinter dem Rücken eines anderen Kollegen danach zu fragen. Wenn Sie in Ihrem aktuellen Job oder bei Verhandlungen unzufrieden sind oder sich ungerecht behandelt fühlen, sollten Sie auf diese Unternehmen achten.

Lesen Sie auch: 3 Tipps, um mehr zu verdienen