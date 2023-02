Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, tüftelt der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba ebenfalls an einem KI-Tool im Stil von ChatGPT - und steigt damit ins Rennen um die Generative-KI-Herrschaft ein.

Nachdem ChatGPT das Netz im Sturm erobern konnte, hatte zunächst Google - überhastet wirkend - reagiert und seinerseits den Chatbot "Bard" präsentiert (inklusive peinlichem Demo-Fail). Meta hatte sein Generative-AI-Projekt "Galactica" noch vor ChatGPT verfügbar gemacht, zog das Projekt allerdings nach nur drei Tagen wegen zahlreicher User-Beschwerden über schwammige und inkorrekte Outputs zurück.

Indes kündigte Baidu als erstes chinesisches Unternehmen an, die ChatGPT-Vakanz auf dem chinesischen Markt (dort ist das OpenAI-Angebot nicht zugänglich) mit dem Chatbot "Ernie" füllen zu wollen. Neben Alibaba hat laut Reuters inzwischen auch der chinesische Konzern JD.com angekündigt, ChatGPT-ähnliche Features in seine Produkte zu integrieren.

Während der Hype-Zug unaufhörlich weiterrollt, treten auch immer stärker die Limitationen und Probleme der Generative-AI-Tools zutage: So berichtet das US-Magazin Vice davon, dass einige User bereits alles daran setzen, "ChatGPT zu jailbreaken", um den Bot dazu zu bringen, Verschwörungstheorien und Hassrede auszugeben.

Die Wissenschaftler Jessica Rumbelow und Matthew Watkins haben zudem inzwischen einige Begriffe entdeckt (bei denen es sich offensichtlich um Reddit-Usernamen handelt), mit denen sich ChatGPT zum "Absturz" bringen lässt: Die "anomalous tokens" triggern demnach einen "Failure Mode" und veranlassen den Chatbot, unsinnige, merkwürdige oder beleidigende Outputs zu liefern.

I've just found out that several of the anomalous GPT tokens ("TheNitromeFan", " SolidGoldMagikarp", " davidjl", " Smartstocks", " RandomRedditorWithNo", ) are handles of people who are (competitively? collaboratively?) counting to infinity on a Reddit forum. I kid you not. pic.twitter.com/P0vfCCZCg6