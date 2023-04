Als die Corona-Pandemie vor drei Jahren schlagartig Millionen Nutzer zwang, von Zuhause aus zu arbeiten, war Microsoft in einer sehr vorteilhaften Situation: Dank der Integration in das beliebte Office-365-Paket (heute Microsoft 365) hatten sehr viele Anwender die Videoconferencing- und Messaging-App Teams bereits kostenlos auf ihren Geräten installiert. Sie mussten daher nicht unbedingt nach einer anderen App suchen, geschweige denn Geld ausgeben, um die Kommunikation mit Kollegen, Partnern und Kunden trotz Homeoffice aufrecht zu erhalten.

Das Nachsehen hatten Konkurrenten wie Slack, was 2020 zu einer Beschwerde bei den Kartellhütern der EU führte. Die damals noch nicht von Salesforce übernommenen Company befand, dass Microsofts Praxis, die beiden Dienste zu bündeln, wettbewerbswidrig sei und bat die EU, Microsoft zu zwingen, Teams getrennt von seiner Office-Software zu verkaufen.

Have you ever used MS Teams? People don’t choose it because it’s the better or more innovative option.



They choose it because it’s a available with a Microsoft 365 license and costs practically nothing compared to Slack.