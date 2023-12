Benutzerinnen und Benutzer von Anwendungssystemen möchten heutzutage die Software ihrer Wahl von jedem Ort aus, mit verschiedenen Gerätetypen und unabhängig von der verwendeten Systemumgebung einsetzen. Viele Aufgaben werden nicht mehr ausschließlich auf stationären PCs, sondern vermehrt auf mobilen Geräten erledigt. Die Vorstellung, dass eine Anwendung an ein spezifisches Betriebssystem gebunden ist oder die App nur für ein bestimmtes System verfügbar ist, erscheint kaum noch nachvollziehbar. Es gilt daher, diese Anforderungen durch moderne und dynamische Anwendungssysteme zu erfüllen. Ein Ansatz hierfür besteht in der Implementierung geräte- und plattformübergreifender Software auf der Clientseite sowie einer flexiblen Gesamtsystemarchitektur, welche die Funktionalität als lose miteinander verbundene Services auf der Serverseite bereitstellt.

Zu den technologischen Treibern für Microservices zählen Cloud-Plattformen. Die dort gebotene Skalierbarkeit erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, was beispielsweise unterschiedliche Lasten der Softwaresysteme anbelangt. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Anwendungssysteme ermöglicht fortschrittliche Analysen, Prozessautomatisierung und personalisierte Benutzererlebnisse. Anwendungssysteme werden vermehrt mit IoT-Geräten integriert, um Daten aus der physischen Welt zu erfassen und zu verarbeiten, insbesondere in Bereichen wie Smart Home und Industrie 4.0. Die Verwendung von Containern und Orchestrierungstools wie Kubernetes, erleichtert die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Anwendungen. Aus Sicht der Softwarearchitektur führt die Aufteilung von Anwendungen in kleine, unabhängige Microservices zu einer verbesserten Skalierbarkeit, Wartbarkeit und unterstützt agile Prozesse während der Softwareentwicklung und -pflege.