Nachdem die IBM-Tochter Red Hat vielen Kunden mit der Ankündigung vor den Kopf gestoßen hatte, die Downstream-Quellen seiner Distribution nicht mehr zu veröffentlichen, springt nun Suse mit einem Fork in die Bresche. Der neue CEO Dirk-Peter van Leeuwen lässt sich in einer Mitteilung wie folgt zitieren: "Seit Jahrzehnten sind Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg die Bausteine unserer Open-Source-Community. Wir haben die Verantwortung, diese Werte zu verteidigen." Kunden und Community dürften nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden sein, sie müssten "auch morgen noch eine echte Wahl haben."

Suse wird parallel dazu weiter in seine Linux-Lösungen SLE und openSUSE investieren, auf die sich viele Unternehmenskunden und auch große Teile der Community stützen. Erst einmal liegt nun aber das Augenmerk auf einer langfristigen und dauerhaft kompatiblen Alternative für RHEL- und CentOS-Benutzer, die in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt werden soll. Das Projekt soll in eine Open-Source-Stiftung eingebracht werden, die den freien Zugang zum Open-Source-Code sicherstellen soll.

It's an exciting day for @SUSE. We are forking publicly available RHEL and will develop and maintain a RHEL-compatible distribution available to all. We will invest more than $10 million into this project and are fully committed to making choice happen. https://t.co/hzJN2CFK4A