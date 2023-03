Zum 1. Mai 2023 soll van Leeuwen sein Amt als neuer CEO des Open-Source-Konzerns Suse antreten und damit Melissa Di Donato ablösen. Letztere gehe aus freien Stücken und wolle das nächste Kapital in ihrer Karriere aufschlagen, heißt es in einer Presseerklärung. Ob das so stimmt, darf allerdings bezweifelt werden, denn Di Donato geht mit sofortiger Wirkung. Finanzchef Andy Myers wird bis zum Amtsantritt ihres Nachfolgers die Rolle des CEO interimsweise mit übernehmen.

Fakt ist, dass sich das Wachstum von Suse zuletzt Quartal für Quartal verlangsamt hat und der Aktienkurs immer tiefer in den Keller gerutscht ist. Im ersten Jahresviertel 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 168,4 Millionen Dollar (plus 9,7 Prozent), der Nettoertrag lag bei 6,19 Millionen Dollar (Vorjahr: minus 12,8 Millionen Dollar). Vorzeigbare Zahlen eigentlich, aber über die kommenden drei Jahre will Suse eigentlich um rund 13 Prozent jährlich wachsen.

Der Softwareanbieter, der in attraktiven Märkten unterwegs sei, habe seit dem Börsengang eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Analyst Toby Ogg in einer Branchenstudie. Seine Bank JPMorgan hatte die Bewertung der Aktie nach Gesprächen mit Investoren und Experten auf "Neutral" belassen. Die Anleger warteten jetzt auf Belege für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie, hieß es.

Darum wird sich nun Dirk-Peter van Leeuwen kümmern, der fast zwei Dekaden in Diensten des von IBM übernommenen Erzrivalen Red Hat gestanden hatte. Dort bewährte sich van Leeuwen in verschiedenen Management-Positionen, etwa im Vertrieb und im Marketing sowie als General Manager für die Regionen Asien-Pazifik und zuletzt Nordamerika. "Der Aufsichtsrat ist überzeugt davon, dass Dirk-Peters großartiger Track Record und sein Know-how im Markt für Enterprise-Software ihn zum idealen CEO für Suse macht", gibt sich Chairman Jonas Persson in einer Pressemitteilung euphorisch.

A new chapter starts for us. Our next CEO will be Dirk-Peter van Leeuwen, a veteran of the industry. Melissa Di Donato has decided to step down after steering SUSE through its IPO and the Rancher & NeuVector acquisitions. CFO Andy Myers is our interim CEO. https://t.co/GazeTKC7LD