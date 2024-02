Der vergangenes Jahr losgetretene Hype um generative KI hat mittlerweile eher zugenommen als nachgelassen. Befeuert wird er vom Erfolg vin ChatGPT in der breiten Öffentlichkeit. Auch bei vielen Unternehmen ist generative KI längst keine neue technologische Spielerei mehr, sondern spielt eine immer wichtigere Rolle. Sie verändert unsere Arbeitsweise, eröffnet neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, erhöht die Produktivität und schafft Mitarbeiter- und Kunden-Experiences, die wir uns nie hätten vorstellen können.

ServiceNow ist bei dieser Transformation ganz vorne mit dabei. Als Unternehmen arbeiten wir schon seit Langem an diesem Bereich. KI ist tief in der DNA der Now Platform verankert. Deshalb wollen wir natürlich auch generative KI in der Kunden-Experience nutzen.

Unsere drei neuesten GenAI-Innovationen - Flow Generation, Now Assist in Virtual Agent und Now Assist für Field Service Management - stellen eine Evolution der KI-Fähigkeiten dar, die wir seit Jahren entwickeln. Diese Erweiterung in Kombination mit den Funktionen des Vancouver-Release der Now Platform macht deutlich, dass generative KI für Unternehmen kein fernes Ziel ist. In Unternehmen auf der ganzen Welt wird die neue Technologie derzeit implementiert.

Webinar: Generative KI im Customer Service Erfahren Sie, welchen Einfluss GenAI auf die Arbeit der Agents sowie auf die Ressourcen- und Kapazitätsplanung haben kann. Gewinnen Sie Einblicke in Methoden, die die Produktivität im Customer Service auf eine neue Ebene heben. Jetzt registrieren!

GenAI trägt zur Erschließung menschlichen Potenzials bei

Ich habe das Privileg, ServiceNow-Kunden auf der ganzen Welt zu treffen, und sie alle stehen unter enormem Druck. Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Turbulenzen müssen sie mit weniger Ressourcen mehr erreichen. Die Anforderungen an die digitale Transformation bleiben hingegen unverändert. Kunden wenden sich an uns, um Effizienz, Produktivität und Agilität zu fördern. Sie benötigen Lösungen, die ihre Mitarbeiter ergänzen und ihre Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufriedenstellen.

Die GenAI-Lösungen von ServiceNow sind auf diesen Moment ausgerichtet. Die GenAI-Funktionen in dieser neuesten Version helfen dabei, das Potenzial der vorhandenen Arbeitskräfte der Kunden zu erschließen und Erfahrungen zu ermöglichen, die zuvor unvorstellbar waren.

Flow Generation beschleunigt beispielsweise die Workflow-Automatisierung, indem mit generativer KI Workflow-Blaupausen erstellt werden. Die neue Lösung hilft Administratoren und Entwicklern, Klartext in Low-Code-Workflows zu konvertieren, sodass sie die Flow-Automatisierung nicht mehr von Grund auf neu entwickeln müssen. So wird die Entwicklung flächendeckend beschleunigt.

Wir setzen Now Assist, die GenAI-Experience von ServiceNow, in zusätzlichen Workflows ein, um eine noch bessere Kunden-Experience zu bieten. Now Assist in Virtual Agent bietet Kunden und Mitarbeitern eine natürlichere Chat-Experience. Das Ergebnis sind weniger Supportfälle, besserer Self-Service und ein schneller, relevanterer Support.

Mit Now Assist für Field Service Management können Kunden die Dateneingabe vereinfachen und Arbeitsaufträge zusammenfassen. Das ist eine bahnbrechende Lösung für Techniker im Außendienst.

Kooperationen zur Entwicklung neuer Use Cases

GenAI ist kein Wundermittel, sondern muss strategisch konzipiert und im Unternehmen eingesetzt werden, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Um das zu erreichen, müssen Sie Ihre Kunden und deren Kunden verstehen.

Deshalb sind unsere Kunden ein wichtiger Teil unserer Innovationstätigkeit. Ich sehe das Ganze als Partnerschaft. Die Aufgabe unserer Kunden besteht darin, uns zu sagen, wie wir ihnen helfen können, ihre Probleme zu lösen, und uns ehrliches Feedback zu geben. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zuzuhören und für sie Innovationen zu entwickeln.

Dieser Geist der Partnerschaft ist ein wichtiger Treiber für AI Lighthouse, ein einzigartiges Programm, das gemeinsam mit NVIDIA und Accenture entwickelt wurde, um die Einführung von generativer KI im Unternehmen zu beschleunigen. Auch Teleperformance, der weltweit führende Anbieter digitaler Services, hat sich vor Kurzem AI Lighthouse angeschlossen, um noch mehr Anwendungsfälle für die generative KI zu entwickeln.

Darüber hinaus haben wir uns mit Cognizant zusammengetan, um die KI-Akzeptanz in allen Branchen zu fördern, und wir arbeiten mit Deloitte daran, generative KI-Funktionen in Managed Services der nächsten Generation zu integrieren. Wir bieten unseren Kunden einen Blick hinter die Kulissen, um mit ihnen gemeinsam an kundenspezifischen großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs), Anwendungen und Funktionen zu arbeiten, mit denen sie KI für sich nutzen können.

Eine Kompetenzrevolution

Die generative KI wird die Belegschaft auf bisher unvorstellbare Weise ergänzen, die Produktivität steigern und ein neues Zeitalter exponentiell steigender Leistung einläuten. Doch dieses neue Zeitalter erfordert auch neue Fähigkeiten. ServiceNow verfolgt das Ziel, bis Ende 2024 über RiseUp with ServiceNow eine Million Menschen auf der Now Platform zu schulen. Vor Kurzem haben wir zwei Now Learning-Kurse gestartet, die grundlegende Fähigkeiten für die GenAI-Revolution vermitteln:

Introduction to Generative AI (Einführung in generative KI) ist unser Crashkurs zu den Grundlagen der generativen KI. In diesem kurzen, wirkungsvollen Programm werden wichtige Konzepte vorgestellt: Was ist generative KI? Wie funktioniert sie? Und wie verändert sie Branchen und öffentliche Services? Der Kurs ist der perfekte Ausgangspunkt für Anfänger.

Now Assist Essentials (Now Assist-Grundlagen) bietet Entwicklern, Implementierungsteams und ServiceNow-Administratoren eine Anleitung, wie sie GenAI in ihre Workflows integrieren können.

Die GenAI-Revolution beschleunigt einen bereits bestehenden Trend. Statt starrer beruflicher Qualifikationen werden flexible Fähigkeiten der Belegschaft immer wichtiger. ServiceNow hilft, Mitarbeiter zukunftssicher zu machen, indem wir uns darauf konzentrieren, die richtigen Fähigkeiten zu entwickeln - einschließlich Fähigkeiten, um in einer Welt erfolgreich zu sein, in der generative KI immer wichtiger wird.

Was mich an generativer KI am meisten begeistert, ist die Tatsache, dass es nicht mehr nur um das Versprechen der Technologie geht. Es geht um die Auswirkungen. Mit unserer GenAI-Erweiterung und den Funktionen des Vancouver-Release ist es klarer denn je, dass generative KI für Unternehmen kein vorübergehendes Buzzword ist. Unsere Kunden können KI schon heute einsetzen, nicht erst morgen.

Erfahren Sie mehr über GenAI-Experiences auf der Now Platform.