Monitoring war gestern, in der Cloud-Ära ist Observability angesagt. Der Begriff ist noch relativ neu in der IT-Welt, aber bei Observability handelt es sich nicht nur um ein neues Buzzword oder eine neue Bezeichnung für Monitoring. Im Gegensatz zu Monitoring liefert Observability nicht nur Informationen über den aktuellen Zustand eines Systems, sondern auch über seine innere Funktionsweise, den Kontext seines Einsatzes sowie über die impliziten Fehlermodi in nahezu Echtzeit.

All diese Informationen sind umso notwendiger, je mehr die Anwendungslandschaft eines Unternehmens mit Microservices aufgebaut und verteilt ist und je mehr Cloud-native Technologien verwendet werden. Bei verteilten Systemen kann jedoch die Performance-Überwachung sehr aufwändig und die Fehlerdiagnose zum Albtraum werden, weil so viele verschiedene Faktoren im Spiel sind. Erst die vollständig vernetzte Ansicht aller Telemetriedaten einer Anwendung ermöglicht dem IT-Betrieb, die Ursachen für das Fehlverhalten eines Systems nachzuvollziehen und Entwicklern, die Software proaktiv zu verbessern.

Je mehr Unternehmen vom traditionellen IT-Betrieb auf eine Cloud-Infrastruktur umsteigen, desto größer wird das Interesse an Observability. Die Marktforscher von IDC rechnen damit, dass der Markt für Observability-Tools bis 2025 ein Volumen von mehr als 9 Milliarden Dollar erreichen wird, denn herkömmliche Monitoring-Tools sind den Anforderungen von Cloud-Infrastrukturen kaum gewachsen - sie können die Aufgabe nur zum Teil erfüllen und deren Erweiterung durch punktuelle Lösungen ist weder kostengünstig noch zukunftssicher.

Klug in Technologie investiert

Wenn eine integrative Service-Management-Plattform im Unternehmen wie die von ServiceNow genutzt wird, auf der die Daten vieler Business-Anwendungen zusammenkommen, liegt deren Ausstattung mit leistungsfähigen Observability-Funktionen auf der Hand. Und diesen Schritt vollzog nun ServiceNow mit der Vorstellung von Cloud Observability auf seiner Kundenkonferenz Knowledge 23 in Las Vegas.

ServiceNow Cloud Observability ist eine der wenigen Lösungen in der Branche, die alle drei kritischen Telemetriedaten (Logs, Metriken und Traces) zusammenführt. Sie baut auf den bestehenden Lösungen der Now Platform auf und hilft Unternehmen, Probleme leicht zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden. Damit sind Teams im IT-Betrieb und der Anwendungsentwicklung in der Lage, Workflows, die Zusammenarbeit, die Benutzererfahrung und die Sicherheit der Applikationen zu verbessern.

Ihre Wurzeln als Produkt hat Cloud Observability in Lightstep, dem Produkt des gleichnamigen Unternehmens, das ServiceNow 2021 übernommen hatte. Lightstep ist nach wie vor eines der technologisch führenden Unternehmen in dieser Disziplin. Letztes Jahr wurde die Lösung von Lightstep noch einmal verstärkt durch die Übernahme von Era Software, eines auf die effiziente Speicherung und Auswertung großer Mengen von Logdaten spezialisierten Startups. Cloud Observability ist aus der Integration beider Produkte in der Now Platform hervorgegangen.

Die Now Platform als Observability-Hub

"In der Vergangenheit war die Verwaltung von Cloud- und Cloud-nativen Anwendungen sehr komplex, da viele Unternehmen von traditionellen Infrastrukturen und Legacy-Services abhängig sind", sagt Ben Sigelman, General Manager von Cloud Observability und Mitgründer von Lightstep. "Dies hat Unternehmen dazu gezwungen, in mehrere Observability-Tools zu investieren, um die Anwendungsleistung in verschiedenen Umgebungen zu verbessern, was IT-Teams vor große Herausforderungen stellt, da sie mit einer isolierten Sichtbarkeit arbeiten müssen, um Probleme zu beheben."

ServiceNow Cloud Observability kombiniert nun Betriebsüberwachungs- und Beobachtungsdaten für Cloud- und Cloud-native Anwendungen zu einer ganzheitlichen End-to-End-Lösung zur Messung der IT-Performance. Damit hilft sie Unternehmen, den wachsenden Umfang und die Komplexität von Cloud- und Cloud-nativen Infrastrukturen zu bewältigen und Silos aufzubrechen, um eine vollständige Transparenz in der gesamten Anwendungslandschaft zu erreichen - und das alles auf der Service-Management-Plattform.

Zwei Features zeichnen Cloud Observability als Lösung besonders aus:

Der Service Graph Connector ermöglicht es Unternehmen, Daten aus Cloud-Frameworks wie OpenTelemetry und Kubernetes ohne zusätzliche Tools direkt in ServiceNow IT Operations Management (ITOM) zu ziehen und so Cloud-Einblicke mit der IT-Infrastruktur in einer Lösung zu verbinden. Zudem verkürzt Service Graph Connector die Zeit, die erforderlich ist, um wertvolle Einblicke in die Leistung von Cloud-Anwendungen zu erhalten, und ermöglicht es Unternehmen, schneller zu handeln, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Cloud-native Logging basiert auf der Technologie von Era Software. Es führt vollständig integrierte, skalierbare Log-Management-Funktionen für Cloud-Native-Apps ein, um einen vollständigen Überblick über alle digitalen Benutzerinteraktionen zu erhalten und unwichtige Daten zu reduzieren, was Zeit und Ressourcen für DevOps-Teams spart.

Erweitert wurde die Lösung außerdem durch die Unterstützung von OpenTelemetry Portability und Unified Query Language.

Dank Tools wie Cloud Observability wird auch das Management von kleinteiligen und weiträumig verteilten Infrastrukturen, wie sie im Internet der Dinge (IoT) vorkommen, weniger aufwändig. Wie die Now Platform IoT-Anwendungen unterstützt, erfahren Sie hier.