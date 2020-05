ServiceNow, Technologieführer in Sachen digitale Workflows, erfüllt jetzt die Anforderungen an die Sicherheit von Cloud-Diensten, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) zusammengestellt hat. Der Standard (PDF) umfasst die wichtigsten Sicherheitsanforderungen für Anbieter von Cloud-Diensten.

Durch die Schaffung des C5-Standards hat das BSI eine wesentliche Hürde auf dem Weg zu E-Government aus dem Weg geräumt, denn inzwischen ist klar, dass die Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen ohne den Einsatz von Cloud-Diensten kaum denkbar ist. Das C5-Testat macht es Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor deutlich einfacher, das komplette Spektrum der IT-Sicherheitsdienste zu verstehen. ServiceNow bietet in diesem Kontext mit der Now Platform eine Möglichkeit, die Dienste mehrerer Behörden durch standardisierte Workflows zu integrieren.

"Das BSI C5-Testat hilft unseren Kunden bei der Bewertung, wie gesetzliche Vorschriften und ihre eigenen Richtlinien auf der Basis der ServiceNow-Plattform eingehalten und die jeweils relevanten Bedrohungsszenarien sicher abgewehrt werden können", erklärt Detlef Krause, General Manager und Area Vice President Deutschland bei ServiceNow. Auf diese Weise könnten sie ihre digitale Transformation zusammen mit ServiceNow schneller voranbringen. "Wir möchten so viele Kunden wie möglich in die Lage versetzen, unsere digitalen Workflows effizient zu nutzen, damit Arbeit weniger Arbeit macht", so Krause.

Die höchste Sicherheitsstufe

Die vom BSI in C5 zusammengestellten Kriterien beinhalten die einschlägigen Vorschriften der Cloud Security Alliance (CSA), des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - beides Organisationen mit Sitz in den USA -, der französischen Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) und der internationalen Norm ISO/IEC 27001. Der BSI C5 bietet daher einen der umfassendsten Kataloge von Sicherheits- und Qualitätskriterien für Cloud-Dienste überhaupt. Er deckt praktisch alle Bereiche der Cloud-Umgebung ab. Dazu gehören z.B. Zugangskontrolle, Änderungsmanagement, Asset Management, Business Continuity, Überwachung und Protokollierung, Backup & Restore sowie Lieferantenmanagement.

"Im Rahmen des deutschen Onlinezugangsgesetzes ist es unser Ziel, unseren Bürgern einen exzellenten Service zu bieten und gleichzeitig die Digitalisierung unserer eigenen Prozesse voranzutreiben", so Thomas Grziwa, IT-Leiter der Stadt Hanau. Dabei gehe es um viel mehr als nur um die Bereitstellung von Online-Formularen über das Internet.

"Eine wirklich digitale Verwaltung"

Die Stadt Hanau will eine wirklich digitale Verwaltung schaffen, in der möglichst viele Prozesse digital ablaufen und setzt dabei auf die Now Platform. "Wir freuen uns sehr, dass ServiceNow das BSI C5-Testat erhalten hat. Wir sind auf zuverlässige und transparente Partner angewiesen. Partner, die sich in Sachen Informationssicherheit klar engagieren und die den besonderen Herausforderungen, die ein regulierter Bereich wie die öffentliche Verwaltung mit sich bringt, gerecht werden können."

"Sicherheit, Compliance und Datenschutz sind nach wie vor eine der größten Herausforderungen bei der Einführung der Cloud in Deutschland", kommentiert Carla Arend, Lead Analystin European Cloud Research, IDC. Rund 65 Prozent der deutschen Organisationen nennen die Einhaltung von Vorschriften als dringende Priorität für das Arbeiten in einer Multi-Cloud-Umgebung.

Genau das ist nun für die Nutzung der Now Platform gewährleistet. Zusammen mit dem C5-Testat setzen die beiden Rechenzentren von ServiceNow in Düsseldorf und Frankfurt Standards, die von Behörden gefordert werden, deren Datenbestände streng reguliert werden. Die beiden deutschen ServiceNow-Rechenzentren mit Advanced High Availability-Architektur sind seit 2018 am Netz.