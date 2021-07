Safe Harbor, Privacy Shield, Standardvertragsklauseln - alle Abkommen und Vereinbarungen, die Unternehmen in der EU einen rechtssicheren Datenaustausch mit den USA ermöglichen sollten, wurden in den letzten Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten und in Frage gestellt. Zuletzt sorgten das Schrems-II-Urteil und die im Juni 2021 veröffentlichten Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) für weitere Verunsicherung.

"Das Schrems-II-Urteil hat europäische Organisationen dazu veranlasst, ihre Cloud-bezogenen Datenschutzrichtlinien und -prozesse zu überdenken, wenn es um internationale Datentransfers durch Cloud-Dienste geht", erklärt Carla Arend, Lead Analyst bei IDC. Immer mehr Unternehmen kämen zu dem Schluss, dass nur "vertragliche, datenschutzrechtliche und sicherheitstechnische Vorkehrungen sowie die Zusicherung, dass die Daten in der EU aufbewahrt und verarbeitet werden, Organisationen in Europa helfen, die europäischen Datenschutzgesetze einzuhalten und gleichzeitig die Vorteile globaler Cloud-Plattformen zu nutzen."

Dieser deutlichen Forderung stellt sich ServiceNow nun mit einer Reihe von Maßnahmen und Investitionen, um EU-Kunden die nötige Rechtssicherheit zu bieten. Ab Frühjahr 2022 können aktuelle ServiceNow-Kunden sich dafür entscheiden, ihre Daten ausschließlich innerhalb der EU zu verarbeiten und zu lagern - ohne zusätzliche Kosten. Neben der dafür nötigen technischen Infrastruktur im Sinne von Rechenzentren schafft ServiceNow hierfür europaweit zusätzlich 80 neue Stellen.

"Kunden, die in stark regulierten Branchen oder im öffentlichen Sektor tätig sind, oder solche, die noch nicht auf die Cloud umgestiegen sind, erhalten mit diesem Modell Sicherheit und Klarheit bei der Auswahl der Cloud-Dienste, die ihren Anforderungen am besten entsprechen", sagt Detlef Krause, VP EMEA Central und General Manager Deutschland. Kunden und Partner werden in diesem Bereitstellungsmodell zukünftig Support durch in der EU ansässige ServiceNow-Teams erhalten, mit einer in der EU betriebenen Cloud-basierten digitalen Workflow-Lösung und bei gleichbleibendem Leistungs- und Serviceniveau von Betrieb und Support.

Der Verantwortung bewusst

"Uns ist bewusst, dass das Thema Vertrauen bei der Zusammenarbeit mit Cloud-Service-Providern eine wichtige Rolle spielt", sagt Mark Cockerill, VP Legal, EMEA und Global Head of Privacy bei ServiceNow. ServiceNow-Kunden konnten sich bislang darauf verlassen, dass beim Umgang mit ihren Daten die höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards erfüllt werden. "Daran sollte sich auch nichts ändern, wenn neue Vorschriften in Kraft treten."

Als Justiziar ist Mark Cockerill ebenso bewusst, wie wichtig das Thema Rechtssicherheit bei stark regulierten Branchen wie dem Finanzwesen ist, egal ob in den USA oder Europa. Entsprechend hat ServiceNow bislang immer die strengsten regulatorischen Standards erfüllt und alle Entwicklungen, die sich auf den Service auswirken könnten, genau im Auge behalten. „Seitdem Großbritannien sich für den Austritt aus der EU entschieden hat sowie infolge des jüngsten Falls ‚Schrems II‘ und den entsprechenden Empfehlungen des EDPB haben wir uns flexibel an die sich verändernde Lage angepasst, Aktualisierungen geprüft und für wahrscheinliche Szenarien vorausgeplant“, so Cockerill.

Dass die digitale Transformation ohne die Cloud nicht möglich ist, ändere nichts an der Erwartung der Kunden für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten. "Cloud-Dienste leben von dem Vertrauen, dass Daten in der Cloud in Einklang mit Datenschutz- und Sicherheitsstandards verwaltet werden", so Cockerill. "Unseren Kunden bieten wir mehr Optionen, damit sie genauso viel Kontrolle über den Datenschutz ausüben können, wie sie möchten. Auf diese Weise können sie bei der Transformation ihres Unternehmens noch stärker von Cloud-Services profitieren."

Governance, Risikomanagement und Compliance sind übrigens schon seit langer Zeit feste Bestandteile des Serviceangebots der Now Platform, und Gartner führt ServiceNow als "Leader" in seinem Magic Quadrant for Risk Management. Hier erfahren Sie mehr dazu.