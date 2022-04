Sie tanzt mit Algorithmen und zähmt Roboter. Unser heutiger Podcast-Gast Kenza Ait Si Abbou ist nicht nur KI- und Robotik-Expertin, sondern auch Kinderbuchautorin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie beherrscht das Kunststück, "AI for everyone" erklären zu können. So erklärt sie anschaulich anhand eines IKEA-Möbelstücks den Unterschied zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Algorithmen in der KI.

Von KI zum Kinderbuch

Im Podcast diskutiert die KI-Expertin unter anderem über die Frage, wo der KI-Einsatz Sinn macht und welche Verantwortung jeder Einzelne von uns für KI-Systeme hat, "denn, wenn wir selbstlernende Systeme nutzen, dann lernen diese Systeme auch von unserem Verhalten und werden sich später gegenüber anderen ein bisschen wie wir verhalten". Eine Besonderheit, die den meisten Anwendern gar nicht bewusst sei. Und wie bitte kommt man von der KI mit ihrer trockenen Mathematik dazu, ein Kinderbuch zu schreiben? Hören Sie selbst...

Unsere heutige Gesprächspartnerin will den Menschen nicht nur die Angst vor der KI nehmen, sondern sie hat auch ein Herzensanliegen: "Die neue digitale Welt sollten nicht nur wenige Experten gestalten, sondern möglichst viele Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern" - und dazu gehören für sie auch "ganz selbstverständlich Frauen", so unser Podcast-Gast. "Gerade ein Informatikstudium - beispielsweise Wirtschafts- oder Umweltinformatik - eröffnet die Chance, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitarbeiten zu können." Und die IT habe noch einen weiteren Vorteil: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf - denn außer einem Rechner und einen Internet-Zugang benötige man nicht viel mehr, um zu arbeiten, berichtet die Mutter im TechTalk aus eigener Erfahrung.