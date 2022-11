OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI gestützten Bildgenerator DALL-E, will für seinen Service eine API für Entwickler veröffentlichen. Damit sollen diese den Dienst auch in eigene Anwendungen integrieren können. Bislang war DALL-E lediglich als eigenständiger kommerzieller Cloud-Dienst verfügbar. Mit DALL-E können anhand von Textbeschreibungen Bilder mit einer Größe von bis zu 1024x1024 Pixeln mit KI-Unterstützung generiert werden. Dabei kann der Benutzer zwischen verschiedenen Stilen wählen - die Palette reicht von fotorealistisch bis abstrakt.

So funktioniert die DALL-E-API

Konnte der Bildgenerator bislang nur direkt genutzt werden, so soll es die neue API nun Softwareentwicklern ermöglichen, dass DALL-E auch aus ihren Apps heraus genutzt werden kann. Die entsprechende Bildbeschreibung und andere Parameter werden mit Hilfe der API über das Internet an die DALL-E-Engine von OpenAI übergeben. OpenAI generiert dann das Bild auf seinen Servern und liefert das Bild zur Anzeige in der anfordernden Anwendung zurück.

Kostenpflichtige Nutzung

Die Nutzung der API erfordert allerdings eine Registrierung bei OpenAI sowie einen privaten API-Schlüssel, der den Zugriff auf den DALL-E-Generator ermöglicht. Ferner will OpenAI für die Nutzung der API Geld sehen. Im Gespräch ist dabei eine Gebühr für jedes erzeugte Bild in Abhängigkeit von der Bildauflösung. Derzeit verlangt OpenAI für die direkte DALL-E-Nutzung für Bilder in der Größe von 1024x1024 Pixeln eine Gebühr in Höhe von 2 US-Cent. 512x512 Pixel große Bilder kosten 1,8 US-Cent pro Bild und Bilder im Format 256x256 Pixel kosten 1,6 US-Cent pro Bild.

Die API für DALL-E wird derzeit unter anderem bereits von Microsoft in einem geschlossenen Test der neuen Microsoft Designer-App genutzt. Und der Bilderdienst Shutterstock kündigte kürzlich die Integration von DALL-E in seine Website an. Laut OpenAI nutzen ferner die Design-Apps CALA und Mixtiles die DALL-E-API.

Alternativen zu DALL-E

Als Alternative zur kostenpflichtigen Nutzung von DALL-E bietet sich die API von Stable Diffusionan. Sie ist seit August als Open Source verfügbar. Eine weitere Option ist die kostenpflichtige DreamStudio-API von Stability AI, die mit eigenen Tools zur Inhaltsmoderation ausgestattet ist.