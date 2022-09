NetSuite AP Automation soll helfen, Rechnungs- und Zahlprozesse effizienter zu machen. Rechnungen lassen sich mit Hilfe von Scan- und OCR-Funktionen automatisch erfassen und digitalisieren. Das soll manuelle Dateneingaben und die damit verbundenen Fehler reduzieren. KI- und ML-Tools sorgen laut Hersteller dafür, dass das System nach und nach die Charakteristika bestimmter Rechnungstypen lernt und so die automatisierte Verarbeitung beschleunigt. Mit hinterlegten Genehmigungsprozessen in der Rechnungsabwicklung soll sich die Fehlerquote verringern lassen. So könne verhindert werden, dass falsche Beträge überwiesen oder Rechnungen doppelt bezahlt würden. Vorkonfigurierte Schnittstellen in Bankensystemen beschleunigen außerdem die Zahlungsabwicklung.

Mit Netsuite CPQ (Configure, Price and Quote) sollen sich Vertriebsprozesse effizienter und schneller aufsetzen lassen. Sales-Teams erhalten demnach bessere Einblicke in bestimmte Produktkonfigurationen und das damit verbundene Pricing. Laut Hersteller lassen sich damit Fehler in Angeboten vermeiden. Neben einem Configurator bietet das System voreingestellte Abläufe für die Angebotserstellung sowie eine Integration in verschiedene E-Commerce-Systeme. Darüber hinaus lässt sich aus laut Netsuite aus CPQ heraus eine Bill of Materials and Routing (BOM) erstellen, um Herstellungs- und Logistikprozesse zu vereinfachen.