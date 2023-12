Wir leben in einer Zeit, in der Überlastung und Burnout langsam entstigmatisiert werden. Psychische Gesundheit ist heute längst nicht mehr nur Privatsache - sondern auch die des Arbeitgebers. Es gilt nicht nur, die eigenen Kollegen zu schützen, sondern sie auch für Stress und Überforderung zu sensibilisieren. Eine Möglichkeit ist etwa, den Mitarbeitern Sitzungen mit Psychologen oder Coaches zu ermöglichen. Diese können beispielsweise bei Stressbewältigung oder Work-Life-Balance helfen.

Psychologische Betreuung für alle

Bei Factorial zum Beispiel bieten wir dies über unsere Krankenversicherung an. So haben unsere Mitarbeiter kostenlosen Zugang zu zwei psychologischen Therapiesitzungen pro Monat. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie spezielle B2B-Lösungen für Coachings, die man als Unternehmen buchen kann. Mit Coachings und Therapiesitzungen kann man Burnout und übermäßigen Stress im Arbeitsalltag vorbeugen. Das tut den Mitarbeitern gut und schützt das Unternehmen vor stressbedingten Arbeitsausfällen.

Motiviert und produktiv arbeiten geht am besten gesund. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Wer acht Stunden täglich am Schreibtisch vor einem Bildschirm sitzt, braucht einen ergonomischen Arbeitsplatz. Stehtische und verstellbare Bildschirme sind aber definitiv kein Benefit, sondern eine Grundvoraussetzung in der modernen Arbeitswelt. Wer seinen Mitarbeitern einen echten Mehrwert bieten will, kann beispielsweise Mitgliedschaften in Fitnessstudios subventionieren oder auch Gesundheitskurse direkt im Büro anbieten.

Fit bleiben mit einer Sportapp

Hier bieten sich zum Beispiel Yogakurse oder auch Physiotherapie sehr an. Das fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern baut auch Stress ab und beruhigt den Geist. Wie kann das funktionieren? Unternehmen können beispielsweise auch hier mit Krankenversicherungen zusammenarbeiten, um ihren Mitarbeitern regelmäßige Physiotherapie anzubieten. Auch Kooperationen mit Sportapps, wie Gympass wären eine Möglichkeit, um mehr Fitness in das Team zu bringen.

Gympass ist eine Wellness Plattform für Unternehmen, die Zugang zu den besten Fitnesscentern und Wellness-Apps bietet und unterstützt durch verschiedene Möglichkeiten an Kursen (zum Beispiel Yoga und Pilates) die körperliche, mentale und emotionale Gesundheit. Dies trägt dazu bei, die körperliche und seelische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern. Ein schöner Nebeneffekt: Die Angebote können gemeinsam mit Kollegen genutzt werden. Das stärkt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern stärkt auch das Teamgefühl.

Maßgeschneiderte Karriere-Pfade definieren

Um Mitarbeiter langfristig zu binden, braucht es Perspektiven im Unternehmen. Nur da, wo auch eine persönliche Weiterentwicklung möglich ist, möchten sie auch bleiben. Deshalb muss in Fort- und Weiterbildungsprogramme investiert werden. Wichtig ist, dass Sie diese als Arbeitgeber auch individuell anpassen - nur so können die Skills der einzelnen Fachkräfte vollständig ausgeschöpft werden. Hier gibt es, wie so oft, keine All-for-One-Lösung. Dazu ist es wichtig, gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern klare Karrierepfade zu definieren.

Dort, wo das Personalmanagement auch zum Karriereberater wird, sehen die Mitarbeiter auch ihre Zukunft. Eine Möglichkeit, die wir bei Factorial anbieten, sind kostenlose Sprachkurse für Spanisch, Katalanisch und Englisch über "Yolk". Diese Kurse finden zu 100 Prozent remote statt und werden von muttersprachlichen Lehrern unterrichtet, die dabei helfen, die Sprachfähigkeiten zu verbessern. Die Sprachkurse finden normalerweise während der Arbeitszeit statt. Unternehmen können aber unterschiedlichste Kooperationen mit Sprachapps oder Trainingsplattformen eingehen. Das geht über das Sprachentraining heraus. Für Führungskräfte sind zum Beispiel Kooperationen mit Business-Coaches spannend.

Müsli-Rabatte und Kaffee-Abonnements

Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Optionen oder eine betriebliche Altersvorsorge sind Benefits, die bereits bekannt sind und vielerorts schon gelebt werden. Wer sich jedoch abheben möchte, kann mittlerweile Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen. So profitieren die Mitarbeiter von Rabatten auf Produkte und Dienstleistungen - wer freut sich da nicht? Solche Vergünstigungen tragen nicht nur erheblich zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, sondern stärken auch die Bindung zu anderen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Wer weiß - vielleicht ergibt sich ja auch mal ein gemeinsames Projekt abseits von Rabatten und Angeboten? Welche Rabatte hier genau für Ihr Team spannend sind, erfahren Sie im besten Fall durch eine Mitarbeiterumfrage. Sind es Vergünstigungen für das morgendliche Müsli, das sich viele aus dem Team gerne kaufen? Rabatte für eine bestimmte Sportmodemarke? Sticht ein bestimmtes Hobby oder Interesse heraus? Holen sich viele Teammitglieder Kaffee aus einem bestimmten Coffeeshop? Fragen Sie Ihr Team und lernen Sie es so besser kennen. So holen Sie keine Vergünstigungen, die Sie am Ende nur Geld kosten und nie genutzt werden.

Ein Blick über den Obstteller-Rand werfen

Der Blick über den "Obst-Tellerrand" ist notwendig, um den Mitarbeitern einen echten Mehrwert bieten zu können. Generell hilft es, wie so oft, seine Beschäftigten zu befragen, was sie sich wünschen. Welchen Benefit würde Ihren Arbeitsalltag erleichtern? Jedes Unternehmen, jedes Team hat je nach Branche und Standort unterschiedliche Bedürfnisse. Die besten Benefits sind die, die vom eigenen Team gerne genutzt werden.

