Nützlich dürfte für viele User auch der Windows Key Shortcut Guide sein. Damit lassen sich alle verfügbaren Tastatur-Shortcuts für den Windows-10-Desktop anzeigen. Dieses PowerToy wird aktiviert, indem die Benutzer die Windows-Taste gedrückt halten - und zwar so lange, wie zuvor in den Einstellungen Tools festgelegt (voreingestellt sind 900 Millisekunden). Für all die Anwender, die gerne mit Shortcuts arbeiten, sich aber nur schwer an Tastenkombinationen erinnern, ist dieses Werkzeug ziemlich hilfreich.