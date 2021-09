Immer mehr Unternehmen stellen sich umfassend auf die neue Realität der hybriden Arbeitswelt ein. Wie gut ihnen das gelingt, hängt mitunter davon ab, wie leicht sie ihren Mitarbeitern den Remote-Zugriff auf Desktops ermöglichen. Denn damit würde ihre Belegschaft auch reibungslos zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit wechseln können – und hätte damit eine hervorragende Mitarbeiter-Experience.

Für diese hybride Arbeitsweise müssen Unternehmen schnell neue Workflows erstellen und dabei berücksichtigen, wie Mitarbeitende und Teams ihre Aufgaben erledigen. Doch damit ist es momentan nicht weit hin. So sagten mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Arbeitenden, die in der Studie The Work Survey (PDF) von ServiceNow befragt wurden, dass ihr Unternehmen nicht über ein vollständig integriertes System zur Verwaltung digitaler Workflows verfügt.

Gleichzeitig ist die Nutzung digitaler Tools zur Zusammenarbeit sprunghaft angestiegen. So arbeiteten 145 Millionen Menschen im Jahr 2021 jeden Tag aktiv mit Microsoft Teams. Im Jahr 2020 waren es gerade mal 75 Millionen Benutzer. Microsoft und ServiceNow pflegen schon seit einiger Zeit eine gute Partnerschaft in Sachen Microsoft Teams und haben auch beim neuesten Produkt aus dem Hause Microsoft einen Weg gefunden, ihren gemeinsamen Kunden einen herausragenden Service zu bieten.

Cloud-PCs von Microsoft

Windows 365 ist ein komplett in der Microsoft Cloud angesiedelter virtueller PC und wurde von Microsoft speziell für hybride Arbeitsumgebungen konzipiert. Für die Arbeit mit Windows 365 lassen sich Desktop-Anwendungen, Einstellungen sowie Inhalte aus der Microsoft Cloud auf sichere Weise auf jedes beliebige Endgerät übertragen, unabhängig davon, wo sich der Benutzer befindet.

Mit Windows 365 führt Microsoft die neue hybride Computerkategorie „Cloud-PC“ ein, bei der die Leistung der Cloud und die Funktionen des Endgeräts eine umfassende und personalisierte Windows-Experience ergeben. Dank der Innovationen von Microsoft hat sich Windows damit von einem gerätebasierten Betriebssystem zu einem personalisierten Computersystem in der Cloud weiterentwickelt, das für die neue hybride Arbeitswelt optimiert ist.

Dank der neuen Funktionalität von ServiceNow für Windows 365 können die Benutzer von gemeinsamen Kunden ihre Cloud-PCs direkt über die bekannte Benutzeroberfläche von Microsoft Teams anfordern und erhalten. Mithilfe der Funktionen von ServiceNow IT Service Management (ITSM) und Virtual Agent lassen sich die entsprechenden Workflows direkt über Microsoft Teams starten.

Innerhalb von Minuten zum Cloud-PC

Dazu brauchen die Mitarbeiter die Windows 365-Cloud-PCs lediglich in Microsoft Teams anzufordern. Diese Anfrage löst einen Workflow aus, über den ServiceNow ITSM die erforderlichen Genehmigungen einholt. ITSM fügt die angeforderten Benutzer dann über Microsoft Azure Active Directory dem entsprechenden Sicherheitsraster hinzu, wodurch den Benutzern automatisch eine Windows 365-Lizenz zugewiesen wird.

Sobald ein virtueller Windows 365 PC zur Verfügung steht, sendet ITSM dem Benutzer eine Benachrichtigung in Microsoft Teams und aktiviert den Zugriff auf den angeforderten Cloud-PC. Für diesen Prozess waren früher mehrere manuelle Arbeitsschritte erforderlich, die Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen konnten. Doch die neue Lösung ermöglicht die Bereitstellung in wenigen Minuten sowie eine hervorragende End-to-End-Experience für die Mitarbeiter.

ServiceNow plant, die Windows 365-Integration bestehenden ITSM-Kunden ab Herbst als kostenlose App im ServiceNow Store zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen über die Partnerschaft von ServiceNow und Microsoft sowie über die Lösungen von ServiceNow zur Verbesserung von Zusammenarbeit, Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit finden Sie hier.