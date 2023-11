Die OpenAI-Mitgründer Sam Altman und Greg Brockman werden, unterstützt von anderen ehemaligen OpenAI-Kolleginnen und -Kollegen, unter dem Dach von Microsoft ein "neues Forschungsteam rund um fortgeschrittene KI" leiten. Das schrieb Microsoft-Chef Satya Nadella am Montag in einem Statement. Man werde sich beeilen, die Wissenschaftler angemessen auszustatten, damit sie erfolgreich arbeiten könnten. Weiter heißt es dort, an der Partnerschaft mit OpenAI werde sich nichts ändern. Microsoft hält 49 Prozent an dem Unternehmen und ist mit 13 Milliarden Dollar investiert.

OpenAI hatte am vergangenen Freitag überraschend Sam Altman gefeuert, woraufhin Mitgründer Greg Brockman ebenfalls hingeworfen hatte. Der Vorstand kritisierte Altmans angeblich schlechte Kommunikation und "mangelnde Offenheit". Dem Wall Street Journal zufolge soll es aber wohl auch zu einem internen Machtkampf mit Ilya Sutskever gekommen sein, einem weiteren Mitbegründer des Unternehmens, der ebenfalls im Board sitzt.

OpenAI setzt Interims-CEO ein

Altman hatte noch am Wochenende erklärt, er könne sich vorstellen, an die Spitze von OpenAI zurückzukehren - allerdings nur mit einem umgebauten Vorstand und neuen Governance-Strukturen. Doch dann hatte OpenAI mit Emmett Shear, dem früheren CEO der Gaming-Plattform Twitch, einen Interims-CEO eingesetzt. Altman soll sich schockiert gezeigt haben, da er wohl damit gerechnet hatte, doch noch an die Konzernspitze zurückzukehren.

Dass Altman und Brockman nun zu Microsoft gehen, ist für OpenAI eher eine gute Nachricht. Altman hatte nämlich angekündigt, einen direkten Wettbewerber zu gründen - gemeinsam mit einigen Exkollegen beziehungsweise OpenAI-Abtrünnigen. Ein personeller Aderlass bei OpenAI wäre wohl die Folge gewesen - was weder dem Startup noch Microsoft gefallen kann.

Altman und Brockman genießen im Kreis der Mitarbeitenden hohes Ansehen. Viele von ihnen hatten den Rauswurf des Mitgründers nicht verstanden und dagegen protestiert. So gesehen, dürfte Nadella mit dem Anheuern von Altman und Brockman ein Meisterstück in Sachen Schadensbegrenzung gelungen sein.

Nadella und Altman - best buddies

Microsoft gehört in der Auseinandersetzung genauso wie die Beteiligungsgesellschaft Thrive Capital und andere Investoren zu den Unterstützern Altmans. Nadella hatte erst vor einigen Tagen auf der ersten Entwicklerkonferenz von OpenAI als prominenter Gast auf der Bühne gestanden und die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gelobt. OpenAI-Technikchefin Mira Murati, die bereits als Nachfolgerin von Altman in der CEO-Rolle gehandelt worden war, hatte den Twitter-(X-)Kommentar Altmans "I love the OpenAI team so much" mit einem Herzchen kommentiert, womit klar war, dass sie wohl nicht die neue Chefin würde.

i love the openai team so much — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Der Verwaltungsrat hat Altman offenbar nicht nur fehlende Offenheit vorgeworfen, sondern gerüchteweise auch Verstöße gegen die Charta des Unternehmens zur Entwicklung sicherer KI. Wenn sich das bestätigen sollte, müsste sich Microsofts Nadella als künftiger Arbeitgeber allerdings wohl einmal näher mit dem neuen Angestellten beschäftigen.

Von allen OpenAI-Investoren ist Microsoft derjenige, der von den Turbulenzen bei OpenAI am stärksten betroffen ist. Microsoft hat seine Geschäfte zuletzt immer intensiver auf die KI-Modelle von OpenAI ausgerichtet, für die meisten Produkte der Windows-Company gibt es inzwischen einen Copilot, der auf OpenAI-Software baisert. Kein Wunder, dass die Aktien von Microsoft nach der Nachricht von Altmans Entlassung erst einmal fielen. (hv)