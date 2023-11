Mit dem neuen Service GPTs können Privatpersonen und kleine Betriebe individuell zugeschnittene Versionen von ChatGPT für ganz bestimmte Aufgaben bauen und diese auch direkt im Internet teilen. Sie brauchen dazu laut OpenAI keine Zusatzanwendung und keinen Extra-Code.

Beispielsweise können Hotelbesitzer einen Chatbot kreieren, der Fragen zu ihren Services oder zur näheren Umgebung beantwortet. Dazu haben sie auch die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, um den Bot zielgenau zu trainieren. Denkbar sind auch Chatbots, mit denen sich bestimmte Sprachen erlernen lassen oder auch Tipps zu Innereinrichtungen von Räumen - was etwa für Architekturbüros oder Möbelhäuser interessant sein könnte.

GPTs ist für Abonnenten der zahlungspflichtigen Abo-Version "ChatGPT Plus" verfügbar (20 Dollar pro Monat und User). OpenAI weist wie immer darauf hin, dass auch solche individualisierten Bots Fehler produzieren und halluzinieren können, da sie immer noch auf die enormen Mengen der im Internet frei verfügbaren Daten trainiert seien. Da die Technologie auch dazu genutzt werden könne, beleidigenden, irreführenden oder sogar gefährlichen Output zu liefern, will der Anbieter alle neuen Bots, die mit GPTs generiert wurden, überprüfen und gegebenenfalls solche, die gegen Nutzungsbedingungen verstoßen, sperren. Zudem will OpenAI einen AppStore eröffnen, wo Unternehmen individuell generierte und geprüfte Bots beziehen können.

Neues Modell GPT-4 Turbo angekündigt

OpenAI zeigte ebenfalls eine Preview des neuen Modells GPT-4 Turbo, das besonders leistungsfähig sein und ein Kontextfenster mit 128.000 Token unterstützen soll. Damit wären mehr als 300 DIN-A-4-Seiten Text in einer einzigen Eingabeaufforderung möglich. Die Internet-basierten Trainingsdaten sollen dabei bis zum April 2023 reichen, neuere Daten werden nicht unterstützt. OpenAI hat die Leistung so optimiert, dass GPT-4 Turbo im Vergleich zu GPT-4 einen dreimal günstigeren Preis für Input- und einen halb so hohen Preis für Output-Token anbieten kann.

GPT-4 Turbo akzeptiert Bilder als Eingaben in der Chat-Completions-API, was Anwendungsfälle wie das Generieren von Beschriftungen, die detaillierte Analyse von Bildern aus der realen Welt und das Lesen von Dokumenten, die Zahlen enthalten, ermöglicht. Der Anbieter BeMyEye nutzt diese Technologie beispielsweise dazu, blinden oder sehbehinderten Menschen bei alltäglichen Aufgaben wie dem Identifizieren von Produkten oder Navigation im Supermarkt zu helfen.

Entwickler können auf diese Funktion zugreifen, indem sie "gpt-4-vision-preview" in der API verwenden. OpenAI plant, die Unterstützung der Sehkraft auch im Hauptmodell von GPT-4 Turbo zu unterstützen. Die Preisgestaltung soll von der Größe des Eingabebildes abhängen. Zum Beispiel kostet die Übergabe eines Bildes mit 1080 × 1080 Pixeln an GPT-4 Turbo 0,00765 Dollar.

Entwickler können zudem OpenAIs Bildgenerator DALL-E 3, der inzwischen für ChatGPT-Plus- und ChatGPT-Enterprise-Benutzer verfügbar ist, über die Bilder-API direkt in ihre Anwendungen und Produkte integrieren, indem sie "dall-e-3" als Modell angeben. Unternehmen wie Snap, Coca-Cola oder Shutterstock haben DALL-E 3 bereits verwendet, um Bilder und Designs für ihre Kunden und Kampagnen zu generieren. OpenAI bietet verschiedene Format- und Qualitätsoptionen an, wobei die Preise bei 0,04 Dollar pro generiertem Bild beginnen.

Developer können zudem über die Text-to-Speech-(tts-)API gesprochene Sprache aus geschriebenen Texten generieren. Das dafür vorgesehene Modell bietet sechs voreingestellte Stimmen zur Auswahl an, zudem zwei Modellvarianten (tts-1 und tts-1-hd). Die erste Variante ist für Echtzeitanwendungen optimiert, die zweite für Qualität. Die Preise beginnen bei 0,015 Dollar pro eingegebene 1.000 Zeichen.

GPT-4 Turbo steht zahlenden Entwicklern zum Testen zur Verfügung, indem sie "gpt-4-1106-preview" in der API angeben. Ein stabileres und damit produktionsreifes Modell soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

GPT-3.5 Turbo mit verbesserter Befehlsverfolgung

Zusätzlich zu GPT-4 Turbo will das Unternehmen auch eine neue Version von GPT-3.5 Turbo veröffentlichen, das standardmäßig ein 16.000-Token-Kontextfenster bereitstellt. GPT-3.5 Turbo bietet eine verbesserte Befehlsverfolgung, einen JSON-Modus und parallele Funktionsaufrufe. Interne Tests bei OpenAI sollen eine 38-prozentige Verbesserung bei Formatierungsaufgaben wie der Generierung von JSON, XML und YAML gezeigt haben. Entwickler können auf das neue Modell zugreifen, indem sie "gpt-3.5-turbo-1106" in der API aufrufen.

Anwendungen, die den Namen "gpt-3.5-turbo" verwenden, werden am 11. Dezember automatisch auf das neue Modell aktualisiert. Auf ältere Modelle kann bis zum 13. Juni 2024 durch die Eingabe von "gpt-3.5-turbo-0613" in der API zugegriffen werden.