Führungskräfte, für die Digitalisierung kein Fremdwort ist, sind es bereits heute und werden auch in Zukunft begehrt sein. Der Autor Dirk Lippold gibt in seinem Buch einen umfassenden Überblick darüber, welche Unternehmensbereiche in welchem Maß von der Digitalen Transformation betroffen sein können. Studierende und interessierte Leser erfahren auch, welche Ziele mit der Umsetzung der Digitalisierung anvisiert werden können.

Gleichzeitig zeigt der Autor auf, wie der Weg dorthin durch das Management geplant und durchgeführt werden sollte.

Auf 455 Seiten behandelt der Autor die folgenden Themenbereiche:

Digitale Transformation - Auswirkung auf die Unternehmensführung

Planung und Entscheidung

Marketing und Vertrieb

Personal und Führung

Organisation und Organisationsgestaltung

Gleich zu Beginn stellt der Autor in Frage, ob viele der aktuellen Unternehmensführer mit der Digitalen Transformation überfordert sind und ob man "digitale Führung" lernen kann. Ja, man kann - wie Lippold in den oben genannten Kapiteln in seinem Buch beweist. Mit vielen Beispielen und insgesamt 230 Abbildungen analysiert der Autor die Grundlagen, das Ziel, und praktische Umsetzung des wirtschaftlichen und technischen Change Managements. Dabei hat der Autor vor allem den Faktor Mensch im Blick - sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kundenseite.