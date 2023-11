Das IT-Unternehmen ServiceNow startet in Zusammenarbeit mit dem Bildungsanbieter StartSteps ein zweistufiges Programm, um IT-Fachkräfte auszubilden. Diese Initiative wird von der Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt und finanziert und richtet sich in erster Linie an Arbeitssuchende, Quereinsteiger und diejenigen, die eine Karriere in der IT-Branche anstreben.

Zusätzlich unterstützt sie die Bemühungen der Initiative RiseUp with ServiceNow, bis Ende 2024 eine Million Menschen auf der Plattform des Unternehmens zu qualifizieren. ServiceNow betont dabei, dass ihm wichtig ist, die traditionelle Definition von Tech-Talenten zu erweitern, indem es den Schwerpunkt auf "ganzheitliche" Kompetenzen und "Power Skills" wie kritisches Denken, zwischenmenschliche Kommunikation und Kreativität legt.

Automatisierung beeinflusst Millionen Jobs

Der demographische Wandel und die Transformation der Arbeitswelt zählen zu den größten Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Laut einer aktuellen Untersuchung von ServiceNow und Faethm AI werden bis 2027 allein in Deutschland rund fünf Millionen Arbeitsplätze von Automatisierung und digitalen Technologien direkt beeinflusst.

Und weltweit prognostiziert IDC, dass der Mangel an spezifischen IT-Fähigkeiten bis 2025 90 Prozent der Unternehmen betreffen wird und bis 2025 weltweit Kosten von über 6,5 Billionen US-Dollar verursachen wird, die auf verzögerte Produkteinführungen, gesunkene Kundenzufriedenheit und Geschäftsverluste zurückzuführen sind.

Es entstehen neue Jobs mit neuen Skills

"Arbeitskräfte werden dank automatisierter Prozesse intelligenter und produktiver arbeiten können, neue Berufsfelder und Jobs werden entstehen - und gleichzeitig werden neue Skills entwickelt", ist Robert Rosellen von ServiceNow überzeugt. Dieses achtmonatige Programm ist für ServiceNow das erste seiner Art und ermöglicht den Teilnehmern, ihre erlernten Fähigkeiten als System Administrator, Application Developer oder ServiceNow Consultant in einem anschließenden dreimonatigen Praktikum anzuwenden.

"Mit seinem Programm RiseUp with ServiceNow verpflichtet sich das Unternehmen zusätzlich, bis Ende 2024 eine Million Fachkräfte weltweit für den Umgang mit der Now Platform auszubilden", erklärt Amy Regan Morehouse, SVP Global Education & RiseUp with ServiceNow bei ServiceNow. Darüber hinaus hat ServiceNow Anfang 2023 eine neue Website, das Talent Connect Portal, gestartet. Die Website ist weltweit verfügbar - auch in Deutschland - und zielt darauf ab, Arbeitssuchende mit ServiceNow-Kenntnissen mit offenen Stellen im ServiceNow-Ökosystem zu verbinden.

