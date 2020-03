Die jüngsten Nachrichten kommen aus dem Google-Headquarter: Der Internet-Gigant hat seinen Mitarbeitern in den USA und Kanada am Dienstag (10. März) empfohlen, bis mindestens zum 10. April 2020 von zu Hause aus zu arbeiten. Hintergrund ist die Angst vor dem Coronavirus, das sich jetzt auch in den USA stärker ausbreitet. Dort werden aktuell 1010 Infizierte und 31 Todesfälle gezählt (Stand: 11. März 9:30 Uhr). Google hatte Tage zuvor bereits gezielt die Mitarbeiter in der San Francisco Bay Area, in Dublin und in Seattle aufgefordert, daheim zu bleiben.

Damit reiht sich das Unternehmen in eine ganze Liste von IT- und Internet-Konzernen ein, die den Mitarbeitern raten, die Bürogebäude zu meiden. Apple Amazon, Cisco, Facebook, IBM, Microsoft, Twitter, Box, Salesforce und andere haben ihre Belegschaften gebeten, sich ins Home Office zurückzuziehen, wann immer möglich. Microsoft hatte bislang seine Mitarbeiter in Seattle und der Bay Area aufgefordert, vorerst bis zum 25. März zu Hause zu bleiben. Allein in Seattle/King County (US-Bundesstaat Washington), wo Microsoft sein Headquarter betreibt, hat der Virus bereits neun Menschenleben gefordert. Apple-Mitarbeiter sollen "Abstand halten" Apple-CEO Tim Cook stellte am vergangenen Sonntag (8. März) allen Mitarbeitern weltweit frei, von zu Hause aus zu arbeiten, "wenn es der Job erlaubt". Das Auftreten des COVID-19-Virus sei ein "noch nie dagewesenes Ereignis" und ein "besonders fordernder Moment". Zwei Tage vorher hatte Cook Mitarbeiter in Kalifornien und Seattle gebeten, im Home-Office zu bleiben. Apple werde zudem für die Einhaltung von Hygienevorschriften sorgen und Möglichkeiten ausloten, damit Mitarbeiter in den Büros und Geschäften Abstand voneinander halten könnten. Apple lässt seine iPhones und iPads Pros in China produzieren und ist daher aufgrund der unterbrochenen Lieferkette und der verordneten Quarantäne besonders vom Virus betroffen. Im Februar hatte das Unternehmen nach Angaben der "China Academy of Information and Communications Technology" (CAICT) im Reich der Mitte nur 494.000 iPhones verkauft, ein Rückgang um 75 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Monat. Es folgte eine Umsatz- und Gewinnwarnung für das erste Quartal 2020. spoods.de SAP schließt Standort St. Ingbert bis auf Weiteres Auch in Deutschland (1565 Infizierte, zwei Tote) greifen in der IT-Branche Notfallmaßnahmen um sich. SAP meldete drei Coronavirus-Infektionen im saarländischen St. Ingbert. Der Standort wurde erst einmal geschlossen, die 800 Beschäftigen sollen von zu Hause arbeiten. Die drei Mitarbeiter sowie weitere Personen, die mit ihnen im unmittelbarem Kontakt standen, stehen unter Quarantäne. Alle Bürogebäude werden desinfiziert, außerdem bemühen sich die Gesundheitsbehörden darum, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Unternehmen, die sich auf eine Pandemie vorbereiten möchten, erhalten Hilfe im Handbuch betriebliche Pandemieplanung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. (hv)