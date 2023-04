Aufbau einer IPv6-Adresse Eine IPv6-Adresse mit 128 Bit Länge wird als 32-stellige Hexadezimalzahl geschrieben. Diese 32 Stellen sind in acht Vierergruppen unterteilt, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind. Jede Vierergruppe repräsentiert 16 Bit. Um die Schreibweise dieser langen Adressen zu vereinfachen, gibt es Abkürzungsregeln für IPv6: Alle führenden Nullen innerhalb einer Vierergruppe können weggelassen werden – die Gruppe :0db8: darf zum Beispiel als :db8: abgekürzt werden. Aufeinanderfolgende Vierergruppen, die nur aus Nullen bestehen, lassen sich durch zwei Doppelpunkte ersetzen. Das ist pro IPv6-Adresse aber nur einmal für zusammenhängende Vierergruppen aus Nullen erlaubt. Mithilfe dieser Abkürzungsregeln lässt sich zum Beispiel die IPv6-Adresse fe80:0000:0000:0000:abcd:1 234:a1b2:ed43 kürzer schreiben, und zwar fe80::abcd:1234:a1b2:ed43. Die erste Hälfte einer IPv6-Adresse, also die ersten 16 der 32 Hexadezimalstellen beziehungsweise die ersten 64 Bit, heißt Netzwerk-Präfix oder Netzwerk-ID. Sie gibt an, in welchem Netzwerk oder Subnetzwerk sich ein Gerät befindet. Die ersten 56 Bit, also die ersten 14 der 16 Hexadezimalstellen, vergibt der Internetprovider. Dieses Provider-Präfix erscheint im Routermenü deshalb meist mit dem Zusatz „/56“ am Ende. Aus Datenschutzgründen wechseln die Provider regelmäßig das Präfix für den Router. Für die Vergabe der beiden letzten Hexadezimalstellen des Präfixes ist der Router zuständig: Damit kann ein geeigneter IPv6-Router bis zu 256 separate Subnetze erzeugen. Ein Heimnetzrouter wie die Fritzbox legt üblicherweise nur zwei logisch getrennte Subnetze an: Ein Heimnetz und ein Gästenetz. Ein vom Router ergänztes Präfix mit dem Zusatz /64 bedeutet, dass dieses Präfix nicht in weitere Subnetze unterteilt werden kann. Die zweiten 16 Stellen der hexadezimalen IPv6-Adresse heißen Suffix, Interface Identifier oder Host-ID. Dieser Bereich unterscheidet sich für jedes einzelne Netzwerkgerät, also beispielsweise den Router, das Windows-Notebook, das Android-Smartphone oder die NAS. IP-Adresse herausfinden: So einfach finden Sie Geräte in Ihrem Netzwerk