Für SAP geht es derzeit vor allem darum, seine Kunden vom Umstieg in die Cloud zu überzeugen. Helfen soll dabei unter anderem eine neue KI-Partnerschaft mit IBM. Mit "Value Generation" wollen die IT-Anbieter gemeinsam neue Funktionen für GenAI und dazu passende Branchenlösungen entwickeln. "Unsere neue Partnerschaft Value Generation versetzt Kunden in die Lage, Innovationen schneller umzusetzen und einen Wettbewerbsvorsprung zu erzielen", beschrieb John Granger, Senior Vice President bei IBM Consulting, die Zielsetzung der Partnerschaft. Durch generative KI ließe sich die Grundlage für ein zukunftsorientiertes Unternehmen legen, versprach der Manager den Kunden.

SAP und IBM haben bereits vor einem Jahr einen KI-Pakt vereinbart. Anfang Mai 2023 hieß es, SAP wolle IBMs KI-Technik Watson in seine Lösungen integrieren. Kunden könnten von KI-gestützten Einblicken sowie Automatisierungen profitieren und würden in die Lage versetzt, Innovationen zu beschleunigen, hieß es damals in einer Mitteilung des deutschen Softwareanbieters. Mit Hilfe von IBM Watson sei ein effizienteres Arbeiten im gesamten SAP-Portfolio möglich.

SAP-CEO Christian Klein bezeichnete die KI-Kooperation mit IBM als wichtigen Meilenstein. IBM-Chef Arvind Krishna ergänzte vor einem Jahr: "Mit dieser Ankündigung verankern wir die leistungsstarken KI-Funktionen von IBM Watson in der führenden ERP-Plattform von SAP." Seitdem hat sich auf beiden Seiten gerade in Sachen KI viel getan. SAP hat im vergangenen Jahr angekündigt, KI-Innovationen nur noch für Kunden mit RISE- und GROW-Verträgen in der Cloud anzubieten, und seinen eigenen KI-Assistenten Joule vorgestellt.

Lesen Sie mehr Details über die Kooperation zwischen IBM und SAP:

Auch in Sachen RISE gibt es bereits Anknüpfungspunkte zwischen SAP und IBM. Der deutsche Softwarekonzern hatte sein Programm RISE with SAP Anfang 2021 vorgestellt, um Anwenderunternehmen den Weg in die Cloud mit einem weitgehend standardisierten Verfahren zu ebnen. Im Februar 2022 schloss sich IBM dem RISE-Programm an. Man werde Technologie und Beratungsservices bereitstellen, um Kunden einen einfacheren Umstieg auf ein hybrides Cloud-Modell und die Verlagerung geschäftskritischer Workloads von SAP-Lösungen in die Cloud zu ermöglichen, hieß es in einer Mitteilung von IBM.

IBM selbst hat 2023 mit Watsonx eine eigene KI-Offensive gestartet. Dabei handle es sich um eine KI- und Datenplattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, KI-Technik mit vertrauenswürdigen Daten zu kombinieren, hieß es im Mai 2023. Die IBM-Verantwortlichen sprachen von einem vollständigen Technologiepaket, mit dem Anwenderunternehmen KI-Modelle trainieren, optimieren sowie Foundation Modelle und Machine Learning einsetzen könnten. Mit den Granite Series Foundation Models schob der IT-Pionier im September 2023 einen GenAI-Baukasten sowie generative KI-Basismodelle nach.

Mit RISE mehr SAP-Kunden schneller in die Cloud bekommen

Angesichts all dieser Entwicklungen scheint es IBM und SAP nun darum zu gehen, ihre jeweiligen KI-Ansätze auf eine gemeinsame Linie zu bringen und ihre Partnerschaft nachzujustieren. "Es ist naheliegend, dass wir unsere Partnerschaft mit IBM erweitern, damit mehr Kunden mit RISE with SAP schneller in die Cloud umsteigen und von generativer KI in der Cloud bestmöglich profitieren können", sagte Scott Russell, Chief Revenue Officer, Mitglied des Vorstands der SAP SE und Leiter des Bereichs Customer Success. Gemeinsamen Kunden würden sich neue Möglichkeiten eröffnen, da sie durch die Cloud, Daten und KI für Unternehmen Innovationen schaffen könnten, um weiter zu wachsen und ihr Unternehmen neu auszurichten.

Folgende Bereichen adressieren IBM Consulting und SAP mit ihrer KI-Initiative: