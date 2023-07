Das Entertainment Software Rating Board (ESRB) ist eine Selbstregulationseinrichtung der Games-Industrie in den USA, die Altersempfehlungen für Spiele vergibt - ähnlich wie die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland.

Um ihre Alterseinstufungen künftig rigoros und lückenlos durchzusetzen, hat die ESRB gemeinsam mit den Unternehmen SuperAwesome ("Kidtech"-Tochter von Epic Games) und Yoti (Digital-Identity-Spezialist) nun bei der US-Handelskommission FTC einen diskussionswürdigen Vorschlag eingereicht (PDF). Demnach soll künftig "Facial Age Estimation"-Technologie zum Einsatz kommen, um Minderjährige davon abzuhalten, Games zu spielen, die nicht für sie geeignet sind.

Apparently we have come a long way from when I used to have to ID kids buying M-rated games when I worked as a cashier at Best Buy. The ESRB is now pitching the FTC on new technology called “Privacy-Protected Facial Age Estimation” https://t.co/Pde78ppmnF pic.twitter.com/YPnro5LfUb