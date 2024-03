Einer der ersten Einsatzbereiche von Generativer KI (GenAI) im Produktivbetrieb war die Produktion von Programmiercode, insbesondere in Kombination mit Low-Code-Tools. Während allein die Low-Code-Entwicklung laut HFS Research die App-Bereitstellung um bis zu 85 % beschleunigen kann, setzt GenAI diesem Trend noch eins obendrauf und verkürzt die Software-Entwicklungszyklen noch weiter.

Doch mit dem Absinken der Hürden für den Einsatz von GenAI und Low-Code-Entwicklung verschärfen sich die ohnehin schon bestehenden Gefahren, die mit einer schlechten Governance einhergehen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass Administratoren und IT-Abteilungen angemessene Governance-Strategien und Leitlinien festlegen, bevor sie die transformativen Fähigkeiten von GenAI entfesseln.

Die Risiken sind vielschichtig

Eine unzureichende Governance über den gesamten Lebenszyklus der App-Entwicklung hinweg kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter zu App-Wildwuchs, Ressourcenverschwendung, verwaisten Anwendungen und einem erhöhten Datenschutzrisiko. So könnte es angesichts der rasanten Ausbreitung von Apps vorkommen, dass ein Mitarbeiter, der das Team wechselt oder das Unternehmen verlässt, unfertige oder ungeschützte Apps zurücklässt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, dass die Daten falsch verwaltet, gelöscht oder beschädigt werden.

Diese Gefahren bestanden zwar schon in Beug auf die Low-Code-Entwicklung, aber mit GenAI können alle Teams Apps noch schneller entwickeln. Die Marktforscher von Gartner sagen in ihren Prognosen über die wichtigsten Technologietrends für 2024 voraus, dass "bis 2028 etwa 75 % der Softwareentwickler in Unternehmen KI-Assistenten für die Programmierung verwenden werden, während es Anfang 2023 noch weniger als 10 % waren." Dieses rasante Tempo erhöht die Risiken noch weiter, wenn es an einer angemessenen Governance fehlt.

Gute Governance ermöglicht bessere Zusammenarbeit mit der IT

Governance bietet der IT einen vollständigen Überblick über den gesamten Lebenszyklus der App-Entwicklung. Auf diese Weise können Unternehmen Pipelines effektiver verwalten und die Kontrolle über die Apps behalten, die sie entwickeln und bereitstellen. Dank durchgängiger Transparenz über den gesamten App-Entwicklungszyklus können Unternehmen Entwicklern Low-Code-Anwendungsfälle basierend auf ihrem Kompetenzniveau zuweisen. Dadurch können Effizienz und Produktivität gesteigert werden.

Eine ordnungsgemäße Governance trägt auch zu einer insgesamt intuitiveren Entwicklungsumgebung bei. Effektive Leitlinien helfen Low-Code- und No-Code-Entwicklern beim Erstellen von Apps und tragen zu schnelleren Erfolgen bei.

Mit GenAI verfügen erfahrene Entwickler, Citizen Developer, Administratoren und Prozessanalysten über die nötigen Fähigkeiten, um neue Anwendungen schnell zu konzipieren, zu erstellen und einzuführen. Diese Demokratisierung trägt zu einer effektiveren Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen IT-Administratoren, Software-Entwicklungsleitern und denjenigen bei, die Apps erstellen oder neue Software implementieren. Dies wiederum sorgt dafür, dass die Erwartungen im gesamten Unternehmen klar und einheitlich sind.

Governance stellt Wahrung von Standards und Compliance sicher

Gut verwaltete Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Entwicklern, andere am Erfolg teilhaben zu lassen und die Apps mitzugestalten. Das kann zur Steigerung der Produktivität beitragen und sicherstellen, dass die höchsten Standards konsequent eingehalten werden. IT-Führungskräfte können durch die Ausarbeitung einer soliden Governance-Strategie - die den Entscheidungsbedarf und die Richtlinien klar kommuniziert, die wichtigsten Stakeholder einbezieht und Metriken zur Messung der Effektivität festlegt - den Nutzen ihrer Low-Code-Praxis enorm steigern.

In dem Maße, wie sich GenAI weiterentwickelt und den Lebenszyklus der App-Entwicklung weiter beschleunigt, wird die Bedeutung einer angemessenen Governance exponentiell zunehmen. Wenn sie mehr GenAI-Anwendungsfälle effektiv in ihre Low-Code- und No-Code-Prozesse einbinden wollen, müssen Unternehmen in der Lage sein, die Governance an zentraler Stelle zu verwalten.

Auf diese Weise können Unternehmen Leitplanken in den gesamten Prozess der App-Entwicklung einbauen. So können IT-Führungskräfte und ihre Teams Standards und Compliance aufrechterhalten und gleichzeitig die unerwünschten Auswirkungen schlechter Governance, wie zum Beispiel den unkontrollierten Roll-out von Apps und das erhöhte Datenrisiko, reduzieren.

