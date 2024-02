Generative künstliche Intelligenz (GenAI) ist im letzten Jahr in den Fokus vieler Unternehmen gerückt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Technologie auch im Bereich der Enterprise Mobility Einzug hält, einschließlich Unified Endpoint Management (UEM).

"Generative KI ist der neueste Trend, der den UEM-Bereich beeinflusst", erklärt Andrew Hewitt, Principal Analyst bei Forrester. "Wir sehen, dass generative KI in vielen Bereichen Auswirkungen hat, etwa bei der Skripterstellung, der Erstellung wissensbasierter Artikel, der NLP-basierten Abfrage von Endpoint-Daten und Helpdesk-Chatbots. All das sind Überlegungen, die in Sachen UEM-Stack eine Rolle spielen sollten."

Auch Gartner-Kollege Tom Cipolla sieht "enormes Potenzial" für GenAI, um die Abläufe am digitalen Arbeitsplatz zu verbessern. Allerdings, so der Senior Director Analyst, sei die Akzeptanz bei den Anbietern von UEM-Tools bisher noch begrenzt. "Wir gehen davon aus, dass sich dies schnell ändern wird, wenn die Anbieter die zusätzlichen Umsatzchancen erkennen, die mit genAI-erweiterten Tools verbunden sind, und wenn die Kunden genAI als Multiplikator nutzen."

GenAI gibt sein UEM-Debüt

Im Dezember 2023 kündigte VMware an, dass GenAI-gestützte Skripting-Funktionen in seiner UEM-Plattform Workspace ONE für US-Kunden als Tech-Preview (Pre-Beta) zur Verfügung stehen werden. Dies ist die erste von genAI ermöglichte Funktion für die Plattform. Mit der neuen Funktion können Nutzer automatisch Skripte auf der Grundlage einer vom Produktadministrator bereitgestellten Aufforderung erstellen. Die Skripte verwendeten Best Practices, aber der Administrator habe die Möglichkeit, den Output zu überprüfen und zu ändern, so VMware. Die GenAI-Engine unterstützt mehrere Skriptsprachen wie PowerShell, Bash und Python, so dass Benutzer zwischen verschiedenen Sprachen innerhalb von Workspace ONE sowohl für Windows- als auch für macOS-Plattformen wechseln können.

Auch bei Microsoft tut sich etwas. Das Unternehmen kündigte im November 2023 an, Security Copilot, ein GenAI-gestütztes Cybersecurity-Tool, in sein Cloud-basiertes UEM-Angebot Intune integrieren zu wollen. Dadurch könnten Unternehmen Daten der Endpoints nutzen, um den Zustand und die Sicherheit ihres digitalen Eigentums zu bestimmen, so das Unternehmen.

Microsoft hat die neue Funktion als private Preview für ausgewählte Kunden des "Security Copilot Early Access"-Programms zur Verfügung gestellt. Laut Microsoft erhalten Security-Teams damit einen "beispiellosen Einblick" in Daten mit vollständigem Gerätekontext, Echtzeit-Anleitungen bei der Erstellung von Richtlinien in Intune und die Möglichkeit, die Ursache von Geräteproblemen schneller zu erkennen und zu beheben.

Die Konsolidierung schreitet voran

Laut Hewitt wurde im letzten Jahr die Konsolidierung der Geräte- und Benutzerverwaltung immer stärker vorangetrieben. Dabei geht es nicht nur darum, das Management aller Betriebssysteme unter einem Dach zu vereinen, sondern auch darum, Tools von Drittanbietern für Funktionen wie Patch, Digital Employee Experience (DEX) und Remote Control in die UEM-Plattform einzubinden. "Während die Konvergenz von UEM mit der Endpunktsicherheit noch nicht stattgefunden hat, sehen wir ein wachsendes Interesse daran, Daten aus dem Schwachstellenmanagement in das Patch Management einzubeziehen", erklärt der Forrester-Analyst und ergänzt: "Insgesamt stehen IT-Administratoren unter erheblichem Kostendruck, und die Konsolidierung ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, dies zu erreichen."

Laut Phil Hochmuth, Program Vice President, Enterprise Mobility, bei IDC, werden beispielsweise Analyse-Tools als neue Funktionen in UEM-Produkte eingeführt. Dazu gehören DEX-Tools, die IT-Teams dabei helfen, herauszufinden, wie Nutzer mit ihren Geräten arbeiten und welche Probleme behoben werden können, wie er berichtet. Sie könnten Teams bei der Analyse von Telemetriedaten helfen, die von UEM-Plattformen gesammelt werden. "Außerdem gibt es immer mehr automatisierte und KI-basierte Funktionen für die Erkennung und Behebung von Patching-Anomalien", so Hochmuth.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Verwendung von Low-Code-Automatisierung mit Systemen. "Low-Code wird häufig innerhalb der UEM-Plattform als Möglichkeit zur Orchestrierung von Richtlinien angeboten", sagt Hewitt. "Sowohl Ivanti als auch VMware unterstützen dies heute".

Anbietermarkt im Wandel

Während es im letzten Jahr keine großen Veränderungen auf dem UEM-Markt gab, beobachte die Branche genau, was mit VMware passiere, nachdem Workspace ONE im Zuge der Übernahme durch Broadcom aus dem Unternehmen ausgegliedert wird, erklärt Hewitt: "Das könnte erhebliche Auswirkungen auf den UEM-Markt haben und VMware helfen, den Markt zu verdoppeln - aber auch anderen Wettbewerbern eine große Chance geben, Marktanteile zu gewinnen. Und obwohl es in diesem Jahr keine neuen UEM-Anbieter gab, haben wir ein wachsendes Interesse an Client-Management-Tools festgestellt, die sich hauptsächlich auf Windows, Linux und macOS konzentrieren, ohne den Fokus auf mobile Geräte", berichtet der Forrester-Analyst. Er fügt hinzu: "Tanium, NinjaOne, Automox und Datto sind Beispiele für Anbieter, die häufig genannt werden."

"Die Anwenderunternehmen konzentrieren sich nach wie vor darauf, die Patch-Geschwindigkeit und -Effektivität zu erhöhen, was die meisten in den letzten drei Jahren dazu veranlasst hat, von On-Premises-Lösungen auf Cloud-gehostete UEM-Plattformen umzusteigen", führt Cipolla an. "Wegen des vorherrschenden Vendor-Lock-ins, der technischen und logistischen Komplexität der Umstellung auf ein neues Produkt und der Angst vor einer Unterbrechung des Patching-Prozesses haben es Neueinsteiger in diesem Markt schwer, Marktanteile zu gewinnen."

Der UEM-Markt sei sehr ausgereift und die Anbieter bieten relativ einheitliche Hauptfunktionen an, so der Gartner-Analyst: "Die Differenzierung im Bereich UEM-Tools besteht vor allem in der Breite und Tiefe der [Betriebssystem-]Unterstützung der Anbieter sowie in ihren Fähigkeiten, Routinevorgänge wie Patching und Konfigurationsmanagement zu beschleunigen und zu automatisieren." Gleichzeitig weist Cipolla darauf hin, dass die Preise für Plattformen steigen: "Bei den meisten Anbietern haben wir Preiserhöhungen gesehen, um mit der Inflation und den steigenden Kosten Schritt zu halten. Auch die unbefristete Lizenzierung wird immer mehr zugunsten einer abonnementbasierten Lizenzierung aufgegeben."

IDC-Analyst Hochmuth teilt seine Markteinschätzung: "Die Preismodelle sind immer noch ähnlich wie vor ein paar Jahren, aber wir sehen mehr Bündelungen von UEM mit anderen Produkten von Anbietern mit größeren Softwareportfolios." Zu den Produkten, mit denen UEM gebündelt wird, gehören dem Analysten zufolge insbesondere Cybersecurity, IT Service Management und Patch Management.

Ein Blick in die Zukunft

"Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich eine größere Konvergenz zwischen Endpoint Management und DEX-Tools sehen", prophezeit Hewitt. "Der Wert von Daten nimmt im UEM-Bereich zu, da sie ein wichtiger Treiber für die Automatisierung innerhalb der Toolsets sind."

Zu den neuen UEM-Funktionen und -Trends, die Cipolla beobachtet, gehören die Integration von Threat Intelligence Services, um zusätzlichen Kontext zu liefern, die Integration von Echtzeit-Schwachstellen-Scans und Anwendungspaket-Repositories von Drittanbietern, um vorgefertigte Apps für eine schnelle Bereitstellung bereitzustellen. "Die Zukunft des Marktes ist das autonome Endpoint Management (AEM)", erwartet er. AEM kombiniere die Patching- und Verwaltungsfunktionen von UEM-Tools, Bedrohungsdaten zur Festlegung von Prioritäten für die Problembehebung und Daten zur Endpunktleistung und -stabilität von DEX-Tools, um Einblicke in die Auswirkungen des Patchings zu erhalten und Abhilfe zu schaffen.

"Derzeit ist AEM hauptsächlich ein Ansatz, der durch den Einsatz mehrerer Tools ermöglicht wird", erklärt der Gartner-Analyst. "Einige UEM-Anbieter sind jedoch dabei, native Funktionen sowie Integrationen mit anderen Tools hinzuzufügen, um diese Vision zu vervollständigen."

In den nächsten zwei bis vier Jahren erwartet Gartner, dass die Schwierigkeit von IT-Managern und Managed Service Providern in Unternehmen, den Personalbestand und die Qualifikationen zu erhöhen, um die ständig steigenden Geschäfts- und Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen, die Nachfrage nach AEM rapide steigern wird.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.