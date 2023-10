HP präsentiert mit dem Envy Move PC einen mobilen All-in-One-Rechner, der einen Hybrid aus Desktop-PC und Laptop darstellt. Der Envy Move ist so konzipiert, dass er sich überall in einem Wohnraum oder Home-Office schnell aufstellen und nutzen lassen soll - auf dem Schreibtisch als Arbeitsplatz-PC, auf dem Sideboard im Wohnzimmer als Fernseher oder auf dem Fußboden als Workout-Begleiter.

Der Rechner ist in das Display integriert und lässt sich per Handgriff am Gehäuse einfach transportieren. Die Standfüße passen sich dem Hersteller zufolge unebenen Untergründen an, so dass das Gerät immer stabil steht. Mit einem Gewicht von 4,5 Kilogramm und Abmessungen von 55 auf 37 Zentimetern ist der Rechner allerdings deutlich schwerer und größer als ein Laptop. Man sollte sich also zwei Mal überlegen, ob man die halbwüchsigen Kids die Treppe hochschickt, um den Envy Move zu holen.

HP Envy Movve mit integrierter Tasche für die Tastatur

Besonders praktisch: Das Gehäuse bietet auf der Rückseite eine Art Tasche, in der sich die Tastatur mit integriertem Touchpad verstauen und transportieren lässt. Der HP-Rechner ist auch insofern mobil, als er nicht allzu schnell an die Steckdose muss. Der integrierte Akku soll Nutzerinnen und Nutzern eine Laufzeit von bis zu vier Stunden bieten. Laut Hersteller ist der Akku innerhalb von 45 Minuten wieder zur Hälfte aufgeladen.

Der Touch-Bildschirm bietet eine Diagonale von 23,8 Zoll mit einer Auflösung von 2.560 mal 1.440 Bildpunkten. Ein integrierter Lichtsensor passt Herstellerangaben zufolge die Helligkeit automatisch an die Umgebung und die Tageszeit an. Im oberen Rahmen ist eine Wide-Vision-Kamera mit einer Auflösung von fünf Megapixeln integriert. Unterstützt von einem KI-basierten Bildsignalprozessor erkennt die Kamera, wenn sich der Nutzer entfernt und schaltet den Screen dann automatisch aus. Umgekehrt wacht das Gerät wieder auf, wenn es Bewegung registriert.

Recycelter Kunstoff für Gehäuse und Tastatur

Angetrieben wird HPs Envy Move von Prozessoren der Intel-Core-i3- beziehungsweise -i5-Reihe. Die CPU wird von wahlweise 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt. Beim Festspeicher können Kunden unter verschiedenen SSD-Optionen zwischen 256 GB und 1 TB Speicherplatz wählen. Ausgestattet ist der All-in-One-PC ferner mit den üblichen USB-Schnittstellen, WiFi und Bluetooth sowie einem anpassungsfähigen Surround-Sound-System, das laut Anbieter erkennen kann, wo sich der User befindet, und entsprechend den Klang anpasst. Mit der Funktion Intel Unison sollen Nutzer zudem iOS- oder Android-Geräte für die gemeinsame Nutzung von Dateien, Anrufen, SMS und Benachrichtigungen mit dem Envy Move koppeln können.

HP legt beim Envy Move Wert auf eine nachhaltige Herstellung. Der Stoff der Rückentasche und das Lautsprechertuch bestehen laut Hersteller zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Für den Display-Rahmen, die Tasten, die hintere Abdeckung, das Lautsprechergehäuse und die Tastatur werde zu 56 Prozent recycelter Kunststoff verwendet. HPs Envy Move PC soll ab Mitte Oktober zu haben sein. Die Preise beginnen bei 1.299 Euro und steigen je nach Ausstattung.