Neue Fertigungsverfahren, die der Halbleiterhersteller sukzessive in seiner Produktion umsetzen möchte. Intel werde seinen Fahrplan einhalten , bekräftigte Gelsinger. Aktuell laufe die Volumenproduktion im Intel-7-Verfahren auf Hochtouren. Intel 4 stehe kurz vor dem Produktionsbeginn und mit Intel 3 werde der Hersteller bis Ende 2023 loslegen. Intel hatte sich bereits vor einigen Jahren aus dem Nanometer-(nm-)Wettrennen verabschiedet - böse Zungen behaupten, um den Rückstand zu Wettbewerbern wie AMD zu verschleiern - und eine eigene Nomenklatur eingeführt. Bei Intel 7 setzt der Hersteller auf sogenannte FinFET-Transistor-Optimierungen im 10-nm SuperFin-Verfahren. Intel 4 nutzt die EUV-Lithografie, um mit ultrakurzwelligem Licht besonders kleine Strukturen zu drucken. Der Anbieter verspricht sich davon eine Leistungssteigerung von zirka 20 Prozent pro Watt. Mit Intel 3 sollen FinFET-Technologie und EUV weiter optimiert werden. Der Hersteller erwartet eine Leistungssteigerung von etwa 18 Prozent pro Watt gegenüber Intel 4. Ab 2024 will der Halbleiterhersteller mit "Intel 20A" und "Intel 18A" die sogenannte Angström-Ära einläuten. RibbonFET, Intels Implementierung eines Gate-All-Around-Transistors, soll die Transistor-Schaltgeschwindigkeiten erhöhen. Mit einer neuen rückseitigen Stromversorgung namens "PowerVia" will der Hersteller zudem die Signalübertragung optimieren, indem das Power-Routing auf der Vorderseite des Wafers überflüssig wird. Gelsinger präsentierte in San Jose einen ersten 20A-Wafer sowie Testchips aus der Arrow-Lake-Prozessorreihe, die ab dem kommenden Jahr mit dem neuen Verfahren gefertigt werden sollen.

Intel bastelt darüber hinaus an neuen Materialien und Packaging-Techniken, um die Leistung seiner Chips zu verbessern und Moore's Law am Leben zu halten. So arbeitet der Halbleiterhersteller beispielsweise an Glassubstraten als Träger für sogenannte Chiplets. Moderne Prozessoren bestehen aus verschiedenen Chiplets, die jeweils bestimmte Spezialaufgaben übernehmen können. Intel verspricht, mit diesen Chiparchitekturen in erster Linie datenintensive Workloads rund um KI-Lösungen besser und vor allem schneller abarbeiten zu können. Mit Hilfe dieser Technologien würde Moore's Law über das Jahr 2030 hinaus gültig bleiben.