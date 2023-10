Während die Politik noch nach Mitteln und Wegen sucht, wie Deutschland die Klimaziele des Pariser Abkommens bis 2050 erreichen kann, scheinen der Verband der Internetwirtschaft e. V. - eco - und Arthur D. Little (ADL) in einer aktuellen Studie eine Stellschraube gefunden zu haben: Die konsequente Digitalisierung.

20 Prozent weniger Emissionen

So kommt die Studie "Digitale Transformation für mehr Nachhaltigkeit: Positive Effekte digitaler Technologien und Infrastrukturen auf die Klimabilanz von Wirtschaft und Gesellschaft" zu dem Ergebnis, dass Deutschland durch die konsequente Einführung und Nutzung von digitalen Technologien und Diensten bis 2050 sage und schreibe 163 Megatonnen an CO 2 einsparen könnte. Dies entspreche rund 20 Prozent der für Deutschland 2050 prognostizierten Gesamtemissionen.

Ein weiteres Einsparpotenzial von 104 Megatonnen haben die Autoren der Studie für den Bereich Datenspeicherung und -übertragung ausgemacht. Insgesamt sei so bis 2050 eine Verringerung der CO 2 -Emissionen um 30 Prozent möglich.

Digitalisierung ist Nachhaltigkeit

Angesichts dieser Zahlen fordert Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender des eco Verbands, "die europäische Politik muss Digitalisierung und Nachhaltigkeit als zwei Seiten derselben Medaille begreifen sowie die Potenziale der Internetwirtschaft für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen entsprechend fördern und in gemeinsamer Absprache mit der Branche nutzen".

Durch konsequente Digitalisierung könnten etwa im Industriesektor die CO 2 -Emissionen um rund 98 Megatonnen gesenkt werden. Für den städtischen Bereich errechnet die Studie 43 Megatonnen. Und im ländlichen Bereich wären bis zu 22 Megatonnen möglich.

Viele Stellschrauben

Stellschrauben gibt dabei laut Lars Riegel, Mitautor der Studie und Head of TMT PE & Infrastructure bei Arthur D. Little, viele. Die Palette reiche dabei von intelligenten Netzen, vernetzten Stromzählern über kontinuierliches Monitoring des Energieverbrauchs bis hin zu smarten Park- oder Abfallsystemen. Letztlich gebe es zahlreiche technologische Innovationen, die signifikant positive Effekte auf die CO 2 -Bilanz nach sich ziehen.

Allein mithilfe vernetzter Mobilitätslösungen ließe sich das CO 2 -Emissionsvolumen in Deutschland bis 2030 um 14 Megatonnen verringern. Das entspreche in etwa 20 Prozent der für 2050 prognostizierten Transportemissionen.

Smart Cities und IoT

Steigenden Emissionen im städtischen Bereich könne durch ganzheitliche Smart-City-Konzepte entgegengewirkt werden. Bis 2030, so die Studie, seien hier Einsparungen von 80.000 Tonnen CO 2 pro Tag möglich.