Wie lässt sich die Arbeitswirklichkeit der Beschäftigten an die Megatrends Digitalisierung und Wertewandel anpassen und wie die Veränderung von Organisationen und ihrer Kultur unterstützen? Wie finden Unternehmen Arbeitskräfte im "War for Talents" und binden sie an sich? Innovative Arbeitgeber beantworten diese drängenden Fragen zunehmend mit digitalen Lösungen, um der Komplexität der jeweiligen Fragestellung gerecht zu werden.

Startups zeigen HR-Trends

Dabei scheint es nicht verwunderlich, dass sich zahlreiche HR Tech Startups um Lösungen für derartige Probleme der heutigen Arbeitswelt bemühen. Sie stehen für eine hohe Innovationskraft und reagieren schnell und einfallsreich auf den Bedarf von Lösungen im Personalmanagement. Festgefahrene Strukturen, lange Entscheidungswege und fehlender Unternehmergeist hindern traditionelle Unternehmen oft dabei, selbst kreativ zu werden.

Welche Innovationen es entlang des Employee Lifecycle gibt, können interessierte Personaler, aber nicht nur sie, auf der HR Innovation Roadshow 2021 erneut verfolgen. Auf der virtuellen Roadshow sind Startups mit digitalen Lösungen vertreten, die sich - typisch für die Startup-Szene - im Rahmen von Pitches vorstellen. Die Trends reichen von Recruiting über Performance Management und Organisationsentwicklung bis hin zu Compensation und Benefits. So passen erste Arbeitgeber mittlerweile Stellenanzeigen mittels Algorithmen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe an und veröffentlichen sie zur idealen Zeit am idealen Ort, um das Bewerbungsverfahren zu optimieren. Ebenso können Bewerbende wie bei der Partnersuche über ein Matching-Prinzip dem geeigneten Unternehmen zugeordnet werden.

Virtuelles Networking

Moderne Personal- und Organisationsentwicklung wird über hybride Feedback-Landschaften und personalisierte Trainings- und Coaching-Angebote gelöst, auf die man über ein Dashboard Zugriff hat. Neben einer zentralen Steuerung durch die Personalabteilung geht der Trend zur Selbststeuerung. Mitarbeitende gestalten die Rahmenbedingungen zunehmend selbst, wie sie sich etwa Feedback oder Trainings vorstellen und tragen so zu einer gelebten Kultur im Unternehmen bei.

Auch Mitarbeiterbenefits lassen sich an den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausrichten. Egal, ob Geld auf der Kreditkarte oder virtuelle Essensmarken, bei denen die Quittung über die Handykamera eingereicht wird - die Zukunft ist digital. Nicht zuletzt gibt es zahlreiche Plattformen und Apps, die Mitarbeitende den beruflichen Alltag erleichtern und die Work-Life-Balance verbessern. Beispiele sind Anwendungen zur firmeninternen Kommunikation, anonyme Anlaufstellen bei Problemen bis hin zu digitalen Unterstützungsangeboten zur Förderung von Familienfreundlichkeit oder für Mitarbeitende, die sich beruflich im Ausland befinden.

Seit dem Start 2016 tourt die Roadshow dabei in Präsenz oder virtuell durch den deutschsprachigen Raum und vernetzt Vertreterinnen und Vertreter von Startups mit Personalverantwortlichen und HR Expertinnen und Experten. Die nächsten virtuellen Stationen der HR Innovation Roadshow 2021 sind am 11. Mai, 9. Juni und 6. Juli. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen Webseite zur Veranstaltung. (hk)