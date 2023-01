Die Kölner DeepL SE, mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar eines der wenigen Unicorns unter den deutschen Start-ups, hat jetzt die Beta-Version eines KI gestützten Schreibassistenten für Deutsch und Englisch angekündigt. DeepL Write, so der Name des neuen Tools, soll dabei helfen, Texte verständlicher, flüssiger, pointierter oder lebendiger zu formulieren - je nach Situation.

So finden Sie DeepL Write

Das Tool basiert nach Angaben der Kölner auf der KI-Technologie des Unternehmens und befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Hierbei wird die KI von DeepL Write kontinuierlich trainiert, um die Genauigkeit zu verbessern und eine nahtlose Kommunikation zu ermöglichen. Interessierte finden die Beta von DeepL Write für Deutsch und Englisch hier. Das Tool kann, wie vom Übersetzer DeepL gewohnt, direkt im Browser genutzt werden und ist derzeit kostenlos.

Anwendungsszenarien

Dabei ist Deepl Write in der Lage, so das Unternehmen, feinste kontextuelle Nuancen zu erkennen, um so dabei zu helfen, sich besser auszudrücken. Auf diese Weise soll das Tool etwa Unterstützung bei der treff- und stilsicheren E-Mail-Kommunikation mit Vorgesetzten, beim Sales Pitch, in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams, beim Austausch von Expats mit dem Bürgeramt oder beim Verfassen einer Abschlussarbeit bieten. Auch in der Muttersprache soll DeepL Write dabei helfen, Gedanken präziser auszudrücken und den eigenen Schreibstil zu verbessern.

Unsere Erfahrungen mit DeepL Write

Bereits vor dem Erscheinen der offiziellen Beta-Version konnten wir Ende 2022 eine Alpha-Variante von DeepL Write für kurze Zeit testen. Und in der Tat: Während sich der Übersetzer DeepL sehr stark an den formalen Vorgaben des zu übersetzenden Originaltextes orientiert und damit der Satzbau häufig etwas holprig und sperrig klingt, formuliert DeepL Write deutlich flüssiger. Dabei machten wir uns in unserem kurzen Alpha-Test einen Spaß daraus, englische Texte erst durch DeepL zum Übersetzen zu jagen, um sie dann in DeepL Write einem sprachlichen Fein-Tuning zu unterziehen. So waren zwar die übersetzten DeepL-Texte verständlich, aber beim Lesen kam nur bedingt Spaß auf, da der Satzbau allzu zu hölzern war und oft im Deutschen eher unübliche Formulierungen verwendet wurden. Unterzogen wir einen solchen Text noch einer DeepL-Write-Kur, war das Ergebnis deutlich besser zu lesen, da der Satzbau flüssiger war und natürlichere beziehungsweise authentischere Formulierungen gewählt wurden. Allerdings sollte sich der User von DeepL Write keine Stilwunder erhoffen, da sich das KI-Tool eng an den grammatikalischen Konventionen orientiert.

Die DeepL-Pläne

Mit der Markteinführung seines zweiten KI-Produkts hat DeepL nach eigener Darstellung einen großen Sprung in Richtung seiner Unternehmensvisiongeschafft, globale Kommunikation zu verbessern. Oder wie es DeepL-Gründer und CEO Jaroslaw Kutylowski formuliert: "DeepL Write zeigt mit Künstlicher Intelligenz, wie man nicht nur richtig schreibt, sondern richtig gut schreibt. Letztendlich dient Write als Ideenpool und Anregung für die Feinjustierung des eigenen Textes. Es hilft dabei, unser tieferes Sprachverständnis abrufen zu können." So gehen die Forschungsbemühungen des Unternehmens mit dem Start von DeepL Write über die reinenSprachübersetzungen hinaus. Nach der Sicherung der jüngsten Finanzierungsrunde will DeepL weiter in die Forschung, neue Talente und die Stärkung des laufenden Betriebs investieren.Gleichzeitig versucht DeepL, mehr kostenlose Nutzer in Bezahlkunden umzuwandeln und erhöht die Preise für seine Abopakete.