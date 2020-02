Wenn es um die Sicherheit von Windows-PCs geht, kennen sich vor allem die Hersteller von Antivirenprogrammen sehr gut aus. Dieses Know-how können Sie sich nicht nur über die Antivirenprogramme zunutze machen, sondern auch über viele kleine, kostenlose Zusatztools der Hersteller. Alle vorgestellten Tools erhöhen die Sicherheit Ihres PCs oder Ihres Smartphones und sind gleichzeitig kostenlos. Einige der Tools stammen zudem aus dem Bereich Tuning und verlängern zum Beispiel die Akkulaufzeit Ihres Smartphones. In allen Fällen müssen Sie allerdings die Werbung der Hersteller für Ihre weiteren kostenpflichtigen Programme in Kauf nehmen. Diese fällt mal diskret aus, mal kann sie aber auch nerven. Bei einigen der Tools handelt es sich um funktionsreduzierte Versionen von Kaufprogrammen. Diese werden auch als Freemium-Version bezeichnet. Wir haben diese Tools mit in die Sammlung aufgenommen, falls es keine vergleichbare Freeware gibt und die Leistung der Freemium-Version stimmt.

Adlice Diag: Diagnose-Software für befallene Systeme

Adlice aus Frankreich gehörte zu den weniger bekannten Sicherheitsherstellern. Sein Hauptprodukt ist die Antivirensoftware Rogue Killer Anti-Malware . Als Bonus-Tool bietet der Hersteller die Software Adlice Diag an. Wenn Sie befürchten, Ihr PC könnte mit einem Virus verseucht sein, dann kommt Adlice Diag zum Einsatz. In dem Tool starten Sie die Suche nach Schädlingen über "Scan -› Scan starten". Dabei geht Adlice Diag wesentlich misstrauischer vor als ein klassisches Antivirenprogramm und meldet Elemente bereits dann, wenn sie eine schlechte Reputation haben, also etwa bisher kaum bekannt sind. Schauen Sie sich deshalb die gemeldeten Elemente gut an und überprüfen Sie, ob diese tatsächlich gefährlich sind. Im Zweifelsfall suchen Sie nach den Funden im Internet. Wenn Sie die gemeldeten Elemente entfernen möchten, erledigen Sie das bei Adlice Diag per Knopfdruck auf "Entfernung".

Norton Passwortmanager: Verwaltet Ihre Passwörter

Der Norton Passwortmanager verwaltet Log-in-Daten unter Android, iOS und per Browser-Erweiterung unter Windows. Für Android und iOS bringt die App einen eigenen Browser mit, in dem das automatische Ausfüllen von Log-in-Daten gut funktioniert. Der Tresor lässt sich per Passwort, PIN oder Fingerabdruck schützen. Das Ausfüllen in anderen Apps und mobilen Browsern funktionierte bei uns allerdings nicht.

Avira Browserschutz: Tracking-Schutz beim Surfen

Avira Browserschutz ist eine Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox, die vor gefährlichen Websites warnt, Tracking verhindert und Werbung teilweise unterdrückt. Allerdings: Viele Sites sind auf Werbung für ihre Finanzierung angewiesen und einige davon streiken, wenn Sie sie mit einem Werbeblocker aufrufen. Dazu zählen etwa auch www.sz.de oder www.bild.de . In diesen Fällen können Sie Avira Browserschutz mit einem Klick auf das Symbol im Browser und den Schalter bei "Auf dieser Website blockieren" ausschalten. Achtung: Avira Browserschutz zeigt teilweise selber Werbung an. Diese startet meist auf Shopping-Websites und informiert über günstigere Angebote.

Avira Phantom VPN: Geschützte Verbindung ins Web

Eine empfehlenswerte Software für eine Verbindung via VPN (virtuelles privates Netzwerk) ist Avira Phantom VPN. Eine VPN-Verbindung schützt Ihre Daten auf dem Weg ins Internet. Dazu wird eine verschlüsselte Verbindung von Ihrem Rechner bis zu einem VPN-Server im Internet aufgebaut. Erst von diesem Server aus geht es unverschlüsselt weiter ins Internet, etwa zu Websites wie www.pcwelt.de , www.google.de oder www.ebay.de . Der Tunnel schützt somit Ihre Daten gegen Spionage in Ihrem LAN oder WLAN sowie bei Ihrem Provider. Zudem verschleiert ein VPN-Dienst Ihre IP-Adresse. Und der Dienst kann dafür sorgen, dass Ihr Standort scheinbar in ein anderes Land verlegt wird. So lassen sich Ländersperren für Dienste umgehen, die etwa nur für Nutzer der USA verfügbar sein sollen. Einige Video-Streamingdienste nutzen solche Ländersperren. Bei Avira Phantom VPN gibt es 500 MB Datentransfer pro Monat gratis. Zum Surfen im Web genügt das schon einige Zeit. Fürs Videostreaming ist es allerdings zu wenig.

Avira Privacy Pal: Schützt Ihre Privatsphäre

Das Sicherheitstool Avira Privacy Pal schützt Ihre Privatsphäre und verhindert das Sammeln Ihrer Daten durch Windows & Co. Nach dem ersten Start kann man eine von drei Schutzstufen wählen: grundlegend, erweitert oder die voreingestellte personalisierte. Der Basisschutz will das Tracking durch Werbenetzwerke verhindern. Die erweiterte Variante will es Tools nicht erlauben, private Daten zu sammeln. Und mit dem personalisierten Schutz soll der Nutzer seine Privatsphäre am PC vollständig kontrollieren können.

Adwcleaner: Findet und beseitigt Adware

Das Anti-Adware-Tool Adwcleaner von Malwarebytes durchsucht das System nicht nur nach Adware, sondern auch nach unerwünschten Toolbars, potenziell nicht gewollten Programmen (PUPs genannt, potentially unwanted programs) und Browser-Hijackers. Eine Installation ist nicht notwendig, Adwcleaner startet ohne Installation und beginnt nach einem Klick auf "Jetzt scannen" die Durchleuchtung des Systems. Adwcleaner erstellt vor einer Änderung am System stets ein Backup des aktuellen Zustands.

Netzwerk-Scan auf Sicherheitslücken und Schwachstellen

Als Heim-Admin sollten Sie sich natürlich auch um mögliche Sicherheitslücken in Ihrem Netz kümmern. Eine gute Hilfe dabei ist das Tool Bitdefender Home Scanner. Sie installieren es auf einem Windows-Computer und scannen von dort aus das Netzwerk. Das Programm geht dabei recht gründlich zur Sache. So versucht es beispielsweise, sich mithilfe von Standardpasswörtern in Ihren Router einzuloggen. Dieser Test ist wichtig, da auch Angreifer so vorgehen. Sollte Ihr Router tatsächlich nur mittels Standardpasswort geschützt sein, würde der Bitdefender Home Scanner das nur protokollieren und später in der Zusammenfassung der Testergebnisse für das Gerät melden.