DHL Supply Chain, der Kontraktlogistiker innerhalb der Deutsche Post DHL Group, will seine Lagerhaltung in Nordamerika weiter automatisieren. Dazu investiert das Unternehmen 15 Millionen Dollar in die Robotiklösung Stretch von Boston Dynamics. Die Investition ist Teil der DHL-Supply-Chain-Agenda "Accelerated Digitalization".

Roboter entlädt Lkws Beide Unternehmen haben hierzu eine mehrjährige Vereinbarung unterzeichnet, in deren Rahmen Boston Dynamics in den nächsten drei Jahren Stretch-Roboter an mehrere DHL-Lagerhäuser in den USA liefern soll. Dort soll Stretch den Entladungsprozess der Lkw automatisieren. Für Boston Dynamics ist dies der erste kommerzielle Deal mit Stretch. Der mobile Mehrzweck-Roboter wurde 2021 vorgestellt. Digitale Transformation der Supply Chain Die ersten Stretch-Roboter sollen im Frühjahr mit ihrer Arbeit bei DHL beginnen. Nach dem ersten Einsatz bei der Lkw-Entladung ist geplant, dass Stretch weitere Aufgaben übernimmt, um andere Teile des Arbeitsablaufs im Lager zu unterstützen. Auf diese Weise soll der Lagerbetrieb effektiv automatisiert werden. "Bei DHL Supply Chain setzen wir auf kontinuierliche Innovation und digitale Transformation, um die gesamte Lieferkette zu optimieren. Investitionen in die Lagerautomatisierung spielen eine wichtige Rolle bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Verbesserung des Service für unsere Kunden", erklärt Sally Miller, CIO der DHL Supply Chain North America. So funktioniert der Roboter Stretch Stretch besitzt eine kompakte, omnidirektionale mobile Basis. Zudem ist der Roboter mit einem speziell entwickelten, leichten Arm sowie einem intelligenten Greifer mit fortschrittlicher Sensorik und Steuerung ausgestattet. So soll er eine Vielzahl von Kartontypen und -größen handhaben. Außerdem verfügt er über die Computer-Vision-Technologie von Boston Dynamics, die es ihm ermöglicht, Kartons einfach und ohne Vorprogrammierung zu erkennen. Zudem sei Stretch in der Lage, komplexe Situationen wie ungeordnete Stapelkonfigurationen autonom zu bewältigen und heruntergefallene Kartons zu bergen.