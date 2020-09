Es war ein besonderes Jahr. Diese Aussage werden wir vermutlich zum Jahresende in dutzenden Rückblicken auf dieses Jahr 2020 zu hören und zu lesen bekommen. Und in der Tat dürfte kaum jemand leugnen können, dass dieses Jahr in vielerlei Hinsicht besonders war. Die zahlreichen Herausforderungen einer globalen Pandemie - menschlich, medizinisch, gesellschaftlich wie wirtschaftlich - haben einmal mehr gezeigt, wie fragil unsere Rahmenbedingungen sein können.

Sie haben aber noch etwas sichtbar gemacht, von dem wir im Grunde lange wussten, dass es da ist und welche Bedeutung es haben kann. Gemeint ist natürlich der digitale Wandel. In vielen Organisationen, vom Großkonzern bis zur Behörde, scheint die Digitalisierung technologisch wie kulturell im Kern angekommen zu sein. Das zeigen die 83 Einsendungen, die uns für den DIGITAL LEADER AWARD im Jahr 2020 aus 76 großen wie kleinen Unternehmen, Behörden, Non-Profit-Organisationen und Startups erreicht haben. Dabei war und ist es weit mehr als nur Remote-Arbeit, die die Bewerber:innen dieses Jahrgangs ausgezeichnet hat.

Eine Frage der Sichtbarkeit

In den vier Hauptkategorien des Awards - STRATEGY, CULTURE, PROJECT und SOCIETY - zeigte sich einmal mehr in der nun schon fünfjährigen Geschichte des Wettbewerbs, wie vielfältig die digitale Transformation in Deutschland in der Praxis ist. Während sich die Bewerber:innen in der Kategorie PROJECT mit klassischen Transformationsprojekten bewarben, die von Apps und Plattformen über AI-Anwendungen bis hin zu Innovationslaboren reichten, rückte in der Kategorie STRATEGY die gesamte Digital- und Unternehmensstrategie in den Fokus.

Dort erzählten die Bewerber:innen neben mehrjährigen strategischen Planungen darüber, wie deren Unternehmen vollständig "auf links" gedreht wurden oder Daten als Leitlinie des künftigen Unternehmenserfolgs definiert wurden.

CULTURE ist eines der wichtigsten Themen der digitalen Transformation. Schließlich kann eine Organisation problemlos digitale Technologien und Prozesse im Griff haben; wenn aber das passende Mindset bei den Mitarbeiter:innen nicht etabliert werden kann, lebenslanges Lernen und intrinsische Motivation nicht zur Grundlage der gemeinsamen Arbeit werden, scheitern Transformationsinitiativen allzu häufig. Deshalb erzählten die Bewerber:innen in dieser Kategorie spannende und wegweisende Geschichten, die aus künstlichen Kollegen Freund:innen machten, die Führungskräfte abgeschafft und agile Teams geschaffen haben oder die Mitarbeiter:innen spielerisch mit digitalem Mindset infiziert und zu Botschaftern machten.

Mit dem Sonderpreis CYBERSECURITY ergab sich bereits während der Bewerbungsphase eine Veränderung der Kategoriestruktur: Hätten die eingereichten Digital-Stories unserer Bewerber:innen in dieser Kategorie irgendwo zwischen PROJECT, STRATEGY und CULTURE gehangen und wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, haben wir diese für ihre Organisationen wegweisenden Geschichten in eine Sonderkategorie umgruppiert. Eines haben die drei Finalist:innen gemeinsam: Sie stellen alle drei den Faktor Mensch bei der Informations- und Cybersicherheit in den Fokus.

Die Kategorie SOCIETY schließlich zeigt: Die Digitalisierung vermag es, enorme gesellschaftliche Vorteile zu schaffen. Egal, ob im Beriech Bildung, wo Schüler:innen mobil mit MINT-Berufen in Kontakt gebracht werden oder jedes Kind die Chance auf Coding-Erfahrung erhalten soll, egal ob im Bereich der Erdsystemwissenschaften durch Data Science ein besseres Verständnis des Systems Erde erreicht werden soll, egal ob eine Bundesbehörde die Wirtschaft in einer der größten Krisen seit der Wiedervereinigung Deutschlands stützt oder die Inklusion gefördert werden soll; sie alle schaffen es, durch digitale Lösungen und agiles Denken und Arbeiten die Gesellschaft voran zu bringen und sind damit echte digitale Leader:innen.