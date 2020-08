Auf den ersten Blick war die IT von Boehringer Ingelheim 2018 gut aufgestellt. Sie galt als zentraler Bestandteil der Wertschöpfungskette, Themen wie Operational Excellence, Projekteffizienz und Security standen im Vordergrund. Doch die Voraussetzungen, um digitale Produkte zu entwickeln, waren alles andere als optimal. Nach einem gründlichen Self Assessment, leitete das Management ein umfassendes Transformationsprogramm ein. Damit bewarb sich der rheinland-pfälzische Hersteller beim Wettbewerb Digital Leader Award 2020.

In der Analyse waren gleich mehrere Problemfelder zutage getreten. So fehlte etwa eine Personalstrategie, um die technischen Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern. Weil zu viele Ressourcen in Kernprozessen gebunden waren, investierte das Unternehmen nicht genug in Innovationen. Auch gab es kein definiertes Zielbild für die IT. Die Prüfer monierten, dass sich die IT insgesamt nicht schnell genug verändere.

Ein neues Zielbild für die IT

In dieser Form, so ein zentrales Ergebnis der Analyse, war das Betriebsmodell (Operating Model) nicht geeignet für die digitale Zukunft. Das Management forderte einen Paradigmenwechsel für die IT: Weg von der Rolle eines Anbieters von IT-Tools und Systemen und hin zu einer "Dual Mode IT", die auch digitale Services entwickeln, kommerzialisieren und betreiben kann. Vor diesem Hintergrund entstand ein neues Zielbild für die IT-Organisation. Sie soll zu einem führenden Partner der digitalen Transformation im Unternehmen werden.

Den dazu nötigen Change-Prozess trieben drei hochrangige Manager voran: CIO Markus Schümmelfeder, Clemens Utschig, Head of IT Technology Strategy und CTO, sowie Paul Bhawna, Head of IT Strategy. Die Protagonisten definierten sechs Bereiche, in denen sie dringenden Handlungsbedarf sahen:

Kultur und Verhalten,

Mitarbeiter und Wissen,

Innovation,

Geschwindigkeit,

Interaktion mit den Geschäftseinheiten und

Effizienz.

Neue digitale Produkte

Für jedes Handlungsfeld startete der Konzern eine strategische Initiative, die kontinuierlich verbessert und mithilfe von KPIs gesteuert wird. Gemeinsam mit dem Digitallabor "BI X" entwickelten Mitarbeiter etwa im Rahmen der Initiative "Produkt Teams" bereits elf digitale Produkte. Den Angaben zufolge sind diese entweder bereits kommerziell im Markt etabliert oder liefern einen bedeutenden Beitrag in den Kernprozessen. Die cross-funktionalen Teams arbeiteten dabei mit agilen Methoden.

Das Transformationsprogramm verändert auch den klassischen IT-Betrieb. Mit der Initiative "Enterprise Operations Center" zentralisierte und standardisierte Boehringer Ingelheim 80 Prozent aller "Run-Aktivitäten" und betreibt siekosteneffizient im Offshore-Modus. Damit will das Unternehmen Mitarbeiter von klassischen Administrationsaufgaben entlasten und Freiräume schaffen für Prozessinnovationen und neue Technologien.

Weitere strategische Initiativen drehen darum, die Zahl der eingesetzten Anwendungen zu reduzieren, technisches Wissen der Mitarbeiter aufzubauen sowie den Wert zu messen, den die IT für die Geschäftseinheiten erbringt. Das neu aufgestellte Change-Team "Transform IT" hilft dabei, diese Vorhaben umzusetzen. Laut den Verantwortlichen ist dieses Team in jeder einzelnen IT-Funktion verankert.

Cloud-Dienste und Open-Source-Software

Die technische Basis bilden Enterprise Plattformen, für die der Pharmakonzern verstärkt Cloud-Ressourcen von AWS und Microsoft (Azure) nutzt. Auch Open-Source-Systeme wie die Container-Plattform OpenShift von Red Hat kommen zum Einsatz. Weltweit betreibt das Unternehmen inzwischen mehr als zehn produktive Kubernetes-Cluster. Ein neuer "Data Science" Stack arbeitet mit drei Hadoop-Clustern und nutzt ein Datenvolumen von 280 Terabyte.

Mithilfe solcher Technologien entwickelten die Rheinland-Pfälzer eine Reihe neuer digitaler Lösungen, darunter der smarte Assistent ADAM (Advanced Design Assistant for Molecules). Er unterstützt Forscher dabei, Wirkstoffe für Medikamente zu entwickeln. Das Tool schlägt passende Molekülverbindungen vor und prüft diese auf Stabilität. Entsprechende Verbindungen könnten so in sieben statt wie bisher in 13 Wochen gefunden werden, so das Unternehmen. Damit gelinge es unter anderem, Medikamente schneller und zielgerichteter zu entwickeln.

Die Auswirkungen der strategischen Initiativen sind im ganzen Unternehmen zu spüren, resümieren die Verantwortlichen. Digitale Lösungen und Technologien würden entlang der Wertschöpfungskette eingesetzt. Die Strategie, auf die Transformationsfähigkeit der bestehenden Organisation zu vertrauen, statt ein neues Modell aufzusetzen, habe sich ausgezahlt. Unterm Strich sei man heute deutlich schneller und agiler.