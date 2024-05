Die Funktionalität der Now Platform ist in den letzten fünf Jahren dramatisch gewachsen. Damit steht Kunden von ServiceNow eine Vielzahl an Tools zur Verfügung, um ihre Geschäftsprozesse und Workflows auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Um die gesamte Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten in allen Industriezweigen abzudecken, verlässt sich ServiceNow gerne auf die Expertise seiner vielen Implementationspartner, die auch über das nötige Spezial-Knowhow in den verschiedenen Branchen verfügen.

Die zunehmende Popularität der Platform sorgt für ein ebenso beständiges Wachstum des ServiceNow-Partnerökosystems, das ServiceNow mit immer größerem Engagement unterstützt. Denn die Partnerschaften tragen aus Sicht von ServiceNow dazu bei, die Now Platform weiter zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden zu entwickeln. Auch dieses Jahr wurden sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene eine Reihe neuer wichtiger neue Allianzen geschlossen, die technologische Innovationen vorantreiben und Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmen effizienter, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen.

"Im Mittelpunkt unserer Innovationsstrategie stehen für uns Kooperationen mit Unternehmen, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind", so Robert Rosellen, Area Vice President Germany bei ServiceNow. "Diese Partnerschaften verdeutlichen nicht nur unser Engagement für die digitale Transformation, sondern auch unsere Mission, branchenspezifische Herausforderungen durch technologische Lösungen zu bewältigen. Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir die Zukunft der Arbeitswelt und revolutionieren Geschäftsprozesse, um die Effizienz und Innovationskraft unserer Kunden zu steigern."

Was Sie mit modernem ITSM erreichen können In einer Serie von kurzen Videos erfahren Sie, wie Sie die Auswirkung, Geschwindigkeit und Bereitstellung der IT transformieren können. Erleben Sie alles in Aktion und erkunden Sie die Demo-Bibliothek von ServiceNow. Zur Demo-Bibliothek

Neue Spezialisierungen für Partner

Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Partnerprogramms hat ServiceNow Anfang des Jahres neue Spezialisierungsoptionen eingeführt. Diese ermöglichen es den Partnern, neue Einnahmequellen zu erschließen und eine Vielzahl von Vorteilen zu nutzen, um ihr Geschäft noch weiter auszubauen. Konkret handelt es sich dabei um drei Spezialisierungen: Service Operations, Serve the Customer und Power the Employee.

Die neuen Partner-Spezialisierungen zielen darauf ab, die einzigartigen Stärken der Partner im Markt hervorzuheben, innovative Wege für weiteres Wachstum zu fördern, mehr Sichtbarkeit für sie zu erlangen und sie noch stärker in das ServiceNow-Ökosystem zu integrieren.

Mehr Implementations-Ressourcen für den Mittelstand

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an digitalen Lösungen im kritischen Segment des deutschen Mittelstands, hat ServiceNow eine strategische Investition in den führenden Beratungs- und Implementierungspartner Plat4mation getätigt. Das international tätige Implementationspartner arbeitet ausschließlich mit der Now Platform und hat eine starke Präsenz im deutschen Mittelstand.

Vorrangiges Ziel des Investments ist es, die Expertise von Plat4mation zu nutzen, um Unternehmenskunden bei der Modernisierung und digitalen Transformation zu unterstützen und die Vorteile der Now Platform in neuen branchenübergreifenden Sektoren zu erschließen. Als Teil dieser strategischen Maßnahme plant Plat4mation, über 400 Fachkräfte für ServiceNow in Deutschland und Mitteleuropa zu rekrutieren und so das Weiterbildungsprogramm Rise up with ServiceNow voranzutreiben.

Darüber hinaus ist ServiceNow eine weitere strategische Kooperation mit der international tätigen Technologieberatung Devoteam eingegangen. Ziel ist es, die digitale Transformation von Unternehmen in Deutschland und der Alpenregion voranzutreiben und Kunden einen verbesserten Service zu bieten, der sich durch erweiterte Kompetenzen und eine starke Marktposition auszeichnet. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es den Fachexperten von Devoteam, individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und die stetig wachsende Nachfrage nach ServiceNow-Lösungen in Deutschland gezielt zu bedienen.

Globale Partnerschaften

Aber nicht nur auf regionaler, sondern auch auf globaler Ebene konnte ServiceNow in diesem Jahr bereits wichtige Partnerschaften ausbauen oder neu schließen:

ServiceNow und EY haben im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft angekündigt, Unternehmen künftig verstärkt beim Einsatz von GenAI-Lösungen für Compliance, Governance und Risikomanagement zu unterstützen.

Die strategische Allianz mit Visa unterstreicht das Engagement von ServiceNow, die Finanzdienstleistungsbranche mit neuen Produkten und Dienstleistungen zu revolutionieren. Die Unternehmen haben bereits "ServiceNow Disputes Management, Built with Visa" eingeführt, eine optimierte Lösung, die das Beste aus der Now Platform mit den Technologieinvestitionen von Visa kombiniert.

ServiceNow und NVIDIA bauen ihre Zusammenarbeit mit der Einführung von GenAI-Lösungen für die Telekommunikationsbranche weiter aus, um das Serviceerlebnis für Kunden zu verbessern. Die erste Lösung, Now Assist for Telecommunications Service Management (TSM), basiert auf der Now Plattform und nutzt NVIDIA AI, um die Produktivität zu steigern, die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen und das Kundenerlebnis zu verbessern

Genpact und ServiceNow erweitern ihre Partnerschaft, um Source-to-Pay-Anwendungen für den Finanz- und Lieferkettenbereich anzubieten. Diese nutzen die KI-Funktionen der Now Platform, um die Produktivität der Teams zu steigern und die Rentabilität zu erhöhen.

Weitere Informationen zu den Partnerschaften von ServiceNow finden Sie hier.