Licht und Wärme sind zwei Grundbedürfnisse des Menschen - klar, dass man da keine Kompromisse eingehen sollte. Deshalb setzen wir im Geschäftsbereich Netze der CKW AG auf die innovative Now Platform von ServiceNow. Seit 125 Jahren stellen wir Energie, Daten und Infrastruktur für über 200.000 Endkunden zur Verfügung. Wenn ein Neubau an das Stromnetz angeschlossen werden soll oder Baustellenmaschinen einen befristeten Netzanschluss benötigen, ist unser Geschäftsbereich Netze der CKW-Gruppe gefragt.

Seit einiger Zeit nutzen wir die Now Platform - und erreichen damit Erstaunliches. Denn wir stellen mit Hilfe von Service Now nicht nur sicher, dass auf der Baustelle nie das Licht ausgeht, sondern schaffen für unsere Kunden wie Mitarbeiter mehr Transparenz und Effizienz.

Kundenportal mit integriertem Self-Service

Zu den Endkunden unseres Geschäftsbereichs Netze gehören Elektroinstallateure, Baumeister, Architekten und unabhängige Kontrolleure. Diese profitieren von dem anwenderfreundlichen Kundenportal mit integriertem Self-Service, das wir mit Hilfe der Now Platform eingeführt haben.

Darüber hinaus hat unser Geschäftsbereich 75% seiner Prozesse automatisiert, über 2400 Arbeitsstunden freigesetzt und mehr Transparenz geschaffen. Wie konnten wir das erreichen?

In der Vergangenheit gab es ein externes Kundenportal mit unzureichend definierten Eingabemöglichkeiten. Zudem prüfte das System nicht auf Fehleingaben, weshalb unsere Mitarbeiter häufig beim Kunden nachfassen mussten. Die Daten haben sie danach aus dem externen Kundenportal in ein internes Tool manuell übertragen, was nicht nur umständlich, sondern auch fehleranfällig und unübersichtlich war.

Alle Prozesse laufen End-to-End

Mit der Now Platform konnten wir ein zentrales, nutzerfreundliches Portal für interne und externe Nutzer schaffen. Wird zum Beispiel ein Kunde neu angelegt, läuft der Genehmigungsprozess automatisch parallel an. Da alle Prozesse End-to-End in der Now Platform laufen, erhalten unsere Mitarbeiter und Kunden erstmals die volle Transparenz über den Stand der Anträge.

Die intelligente Self-Service-Funktion von ServiceNow macht die Antragstellung für externe User nun erheblich klarer, einfacher und fehlerfrei, denn der Fragebogen prüft die Eingaben auf Richtigkeit und beschränkt die Auswahlmöglichkeiten.

Heute laufen auf der Plattform um die 15.000 Prozesse - von der Zähler-Bereitstellung bis hin zu Pay-as-you-go-Abrechnungsmodellen. Da die manuellen Arbeitsschritte stark reduziert wurden, können unsere Mitarbeiter effizienter arbeiten und sich vermehrt um strategische und geschäftsfördernde Aufgaben kümmern, statt seitenlange Formulare und Briefe zu wälzen.

Zudem ist die CKW AG mit der Now Platform auf künftige Anforderungen und Dienstleistungen wie Smart Meter, smarte Energie und regelbare Netze bestens vorbereitet. Denn wir haben stets die Zukunft im Blick. Wir möchten unsere existierenden Prozesse und Abläufe bestmöglich vereinfachen, um uns auf künftige Anforderungen und Dienstleistungen wie schon heute vorzubereiten.

Man kann sagen: Mit Hilfe von ServiceNow sorgen wir bei der CKW AG dafür, dass unseren Kunden und Mitarbeitern ein Licht aufgeht.