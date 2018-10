Cloud-Migration-Tools sind eigentlich keine neue Softwarekategorie. Viele Anbieter kombinieren darin klassische Funktionen etwa für das Monitoring und Management der Unternehmens-IT mit Cloud-spezifischen Features. Dabei geht es beispielsweise um das Aufdecken von Abhängigkeiten zwischen den Anwendungen und das Verschieben ganzer Workloads in die Cloud.

Wie das Marktforschungs- und Beratungshaus Forrester in einer aktuellen Studie erläutert, unterscheiden sich die Tools deutlich von den Migration-Services der großen IT-Dienstleister, aber auch von den einschlägigen Services der Cloud-Provider selbst. Der Einsatz spezialisierter Migrations-Tools lohne sich in jedem Fall, denn Unternehmen könnten davon in vielfältiger Weise profitieren:

Cloud-Vorteile und -Kosten gegeneinander abwägen

Discovery- und Planungs-Tools helfen Entscheidern, die Kosten einer Cloud-Migration realistisch einzuschätzen und den erwarteten Vorteilen gegenüberzustellen.

Migration-Tools helfen auch in größeren Transformationsprojekten

In der anfänglichen Euphorie profitierten Cloud-Anbieter insbesondere von sogenannten Lift-and-Shift-Migrationen. Dabei werden Anwendungen mehr oder weniger unverändert in die Cloud geschoben. Inzwischen aber haben sich die Schwerpunkte verlagert. Immer mehr Unternehmen verfolgen größere Transformationsvorhaben. Die Migration kritischer Produktionssysteme oder Mainframe-basierter Workloads ist aber komplex und bringt so manchen Zeitplan ins Wanken. Spezielle Migrations-Tools können dabei helfen, die Risiken einzudämmen und die Ziele einer IT-Transformation zu erreichen.

Tools ergänzen Migration-Services etablierter IT-Dienstleister

Vor allem die großen Systemintegratoren haben das Geschäftsfeld der Cloud-Migration für sich entdeckt. Kombiniert mit ihren IT-Dienstleistungen treiben sie auch die Nachfrage nach einschlägigen Tools voran. Einige Dienstleister wie Cloudreach oder Deloitte mutierten dabei selbst zu Tool-Anbietern, indem sie spezialisierte Softwarehäuser aufkauften. Andere entwickeln eigene Migrations-Tools, darunter etwa CSS Corp., TCS und TechMahindra. IT-Verantwortliche können das breite Angebot nutzen, um damit Migrationsdienste vom Partner ihres Vertrauens gezielt zu ergänzen und die Abhängigkeit von einem Dienstleister zu verringern.