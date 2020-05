Nachdem die Arbeit im Homeoffice inzwischen für viele Menschen zur neuen Normalität geworden ist, stellen sich diverse Fragen: Muss man noch eine richtige Hose tragen? Stellt man die neue DIY-Frisur zur Schau oder entscheidet sich doch lieber für eine Kopfbedeckung? Nutzt man lieber Office oder G Suite?

Zumindest die Antwort auf letztere Frage gibt im Regelfall der Arbeitgeber. Allerdings besitzen Arbeitnehmer im heimischen Büro unter Umständen ein wenig mehr IT-Freiheiten als im Bürogebäude und können sich die Remote-Existenz so ein wenig leichter machen. Der einfachste Weg das zu tun, ist in Form von Browser Addons, Extensions oder Erweiterungen. Da Googles Internet-Browser der mit Abstand meistgenutzte ist, zeigen wir Ihnen fünf Chrome Extensions, die Ihre Homeoffice-Produktivität auf ein neues Level bringen können.

Office

Diese Chrome Extension aus dem Hause Microsoft erspart es Ihnen, sich über die Office-Webseite an Ihrem Microsoft- oder Office-365-Konto anzumelden. Das Addon bietet schnellen und direkten Zugang zu allen Online-Applikationen, die Ihr Abonnement beinhaltet - egal ob Word, Excel, PowerPoint oder Teams.

Nach der Installation der Extension klicken Sie einfach auf das Office-Logo neben der Browser-Adresszeile und wählen aus dem Dropdown-Menü die entsprechende App aus. Auch Dokumente, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben, finden Sie hier. Daneben haben Sie die Möglichkeit, lokal gespeicherte Dateien mit der App Ihrer Wahl zu öffnen.

Zum Download von Office für Chrome

Zoom Scheduler

Wenn auch Ihr Unternehmen in Sachen Videokonferenz auf Zoom setzt und Googles Produktivitäts-Tools - inklusive Kalender - zum Einsatz bringt, dürfte sich diese Chrome Extension für Sie lohnen. Nach der Installation von Zoom Scheduler lassen sich Videokonferenz-Sessions mit einem Klick auf das Symbol neben der URL-Leiste direkt starten - oder für einen späteren Zeitpunkt im Kalender vermerken.

Über die entsprechenden Einstellungen lässt sich dabei auch steuern, ob die Video-Funktion standardmäßig an- oder ausgeschaltet ist. Auch weitere Teilnehmer einer Zoom-Konferenz werden entsprechend informiert - und können je nach gewählter Einstellung zum Beispiel nach ihrem Beitritt stummgeschaltet werden.

Zum Download von Zoom Scheduler

Chrome Remote Desktop

Insbesondere kleine und Kleinstunternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, haben unter Umständen keine Erfahrungen damit, technischen Support in Remote-Umgebungen bereitzustellen. Hier kann Googles Chrome Remote Desktop Abhilfe schaffen: Das Browser Addon geleitet die User automatisch zum Web Interface von Googles Remote Desktop und Support Tools.

Dort genügt ein Klick auf Remote Support, um entweder Unterstützung zu bekommen oder zu leisten. Diese Remote-Werkzeuge sind simpel und einfach benutzbar - falls Sie dennoch mehr Informationen benötigen, finden Sie diese im entsprechenden Support-Dokument.

Zum Download von Chrome Remote Desktop

Papier

Keine Zeit mehr gehabt, die Postit-Blöcke aus dem Büro ins Homeoffice zu überführen und auch kein überschüssiges Papier mehr am Start (aus Gründen)? Kein Problem. Papier verwandelt Chrome Browsertabs in einen Notizblock für alle möglichen Zwecke. Die Aufzeichnungen werden dabei direkt in Chrome gespeichert - was eine Synchronisation überflüssig macht.

Die Chrome Extension bietet nur ein absolutes Minimum an Formatierungsoptionen - mehr ist aber auch nicht nötig, schließlich geht es hier ja um Notizen.

Zum Download von Papier

Checker Plus für Google Drive

Unternehmen, die mit Googles G Suite arbeiten, stehen eine ganze Reihe von Addon-Optionen für Chrome offen. Checker Plus für Google Drive bietet zentralen Browser-Zugriff auf den Online-Speicher der G Suite und alle individuellen Applikationen.

Ein Klick auf das Symbol öffnet ein Popup-Fenster, das alle Inhalte von Google Drive darstellt - auch eine Suche oder Sortierung ist möglich. Wird ein geteiltes File verändert, benachrichtigt die Chrome Extension den Nutzer darüber. Dateien können hier geöffnet, umbenannt und auch geteilt werden - ohne dazu ein neues Tab öffnen zu müssen. Checker Plus gibt es im Übrigen auch für Gmail und den Google Kalender. (fm)

Zum Download von Checker Plus für Google Drive

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Computerworld.