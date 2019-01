Das dezentrale Computernetz von Blockchain prüft und automatisiert den Informationsfluss. Dies macht es in der Tat zu einem zuverlässigen System, das Daten speichert und gleichzeitig den Zwischenhändler bei Transaktionen ausschaltet. Die neue Technologie erhöht somit die Fälschungssicherheit gegenüber bestehenden Systemen. Langfristig könnte dies auch die Arbeitswelt beeinflussen. Unternehmen wie IBM setzen bereits darauf, dass in Zukunft mit der Blockchain der automatisierte Handel von Energie und die Flexibilität von Verbrauchersystemen organisiert werden soll. Dank moderner Datenanalyse- und Optimierungsfunktionen ermöglicht die Technologie die automatisierte Ausführung rechtsverbindlicher Transaktionen, in deren Folge die physikalische Lieferung erfolgt.

Bislang handelt es sich in den meisten Fällen noch um Leistungen wie Strom. Doch Experten sehen auch Vorteile für andere Geschäftsfelder gegenüber konventionellen Verfahren. Neben dem erwähnten dezentralen Energiehandel prognostizieren sie auch Kostenvorteile und Qualitätssteigerungen bei Abrechnungs- und Zertifizierungsprozessen wie zum Beispiel im Recruiting. Das ist zumindest die Zukunft, die uns in Aussicht gestellt wird. Doch selbst auf dem Finanzmarkt, wo die Blockchain erschaffen wurde und zu Hause ist, hat es noch nicht den großen Durchbruch gegeben. Viel mehr als Nischenprodukte und Pilotprojekte gibt es derzeit nicht. Stellt sich also die Frage, inwiefern Blockchain Einfluss auf die Personalarbeit nehmen könnte.

Werden Lebensläufe und LinkedIn hinfällig?

Es mag sich heute noch ein wenig abwegig anhören, aber die Blockchain-Technologie ist durchaus in der Lage, sowohl Lebensläufe der alten Schule wie auch Websites für Karriere-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn überflüssig zu machen. Ähnlich wie auf solchen Seiten wird die Nutzung von Blockchain alle beruflichen Stationen eines Kandidaten speichern - ein klassisches Bewerbungsanschreiben wäre somit überflüssig. Es wäre also kein langwieriger Verifizierungsprozess mehr erforderlich, bei dem HR-Büros Referenzen zur Bestätigung des Karrierepfads der Bewerber anfordern müssten. Sie könnten einfach auf die öffentliche Blockchain zugreifen, wo sogar Leistungsindikatoren gespeichert werden könnten, zum Beispiel, ob der Bewerber in seinem alten Job befördert wurde oder aus welchem Grund er das Unternehmen verlassen hat.

Blockchain

Blockchain wird in den kommenden Jahren zur Schlüsseltechnologie in der IT werden. (1) Transaktion

Die Transaktion ist die elementare Grundeinheit der Blockchain. Zwei Parteien tauschen Informationen miteinander aus. Dies kann der Transfer von Geld oder Vermögenswerten, der Abschluss eines Vertrags, eine Krankenakte oder eine Urkunde sein, die digital gespeichert wurde. Transaktionen funktionieren im Prinzip wie das Versenden von E-Mails. (2) Verifizierung

Die Verifizierung prüft, ob eine Partei die entsprechenden Rechte für die Transaktion hat. Die Prüfung erfolgt augenblicklich oder es wird in eine Warteschlange geschrieben, die die Prüfung später durchführt. An dieser Stelle werden Knoten, also Computer oder Server im Netzwerk, eingebunden und die Transaktion verifiziert. (3) Struktur

Die Transaktionen werden zu Blöcken zusammengefasst, wobei diese mit einer Hash-Funktion als Bit-Nummer verschlüsselt werden. Die Blöcke können durch die Zuweisung des Hash-Wertes eindeutig identifiziert werden. Ein Block enthält einen Header, eine Referenz auf den vorhergehenden Block und eine Gruppe von Transaktionen. Die Abfolge der verlinkten Hashes erzeugt eine sichere und unabhängige Kette. (4) Validierung

Bevor die Blöcke erzeugt werden, müssen die Informationen validiert werden. Das am meisten verbreitete Konzept für die Validierung von Open-Source-Blockchains ist das „Proof of Work“-Prinzip. Dieses Verfahren stellt in der Regel die Lösung einer schweren mathematischen Aufgabe durch den Nutzer beziehungsweise dessen Computer dar. (5) Blockchain Mining

Der Begriff Mining stammt aus der Bergbau und meint das „Schürfen“. Bei diesem Vorgang wird der Block erzeugt und gehasht. Um zum Zug zu kommen, müssen die Miner ein mathematisches Rätsel lösen. Wer als Erstes die Lösung hat, wird als Miner akzeptiert. Der Miner erhält für seine Arbeit ein Honorar in Form von Kryptowährung (Bitcoin). (6) Die Kette

Nachdem die Blöcke validiert wurden und der Miner seine Arbeit verrichtet hat, werden die Kopien der Blöcke im Netzwerk an die Knoten verteilt. Jeder Knoten fügt den Block an der Kette in unveränderlicher und unmanipulierbarer Weise an. (7) Verteidigung

Wenn ein unehrlicher Miner versucht, einen Block in der Kette zu ändern, so werden auch die Hash-Werte des Blockes und der nachfolgenden Blöcke geändert. Die anderen Knoten werden diese Manipulation erkennen und den Block von der Hauptkette ausschließen.

Blockchain hätte demnach das Potenzial, die zeitraubende Identitätsprüfung überflüssig zu machen. Die Kandidaten müssten keine langen Genehmigungsformulare mehr ausfüllen und Unternehmen könnten die Identitätsprüfung automatisch organisieren. Auch im Einstellungsverfahren soll die Technologie zum Einsatz kommen, wenn es darum geht, den dokumentenstarken Ablauf zu ersetzen und für größere Volumina und Umschlagspositionen zu rationalisieren. Rekrutierung, Arbeitsvertrag, Vergütung, Steuerverpflichtungen etc. ließen sich so unter einen Hut bringen. Denn was die Identitätsverifizierung anbelangt, haben öffentliche Verwaltungen gegenüber Banken und Universitäten noch eine Monopolstellung. Personalabteilungen sind auf diese Dienste angewiesen, doch eine derartige Verifizierung könnte zukünftig auch über die Datenbankarchitektur der Blockchain ausgeführt werden. So könnte zum Beispiel die Echtheit von Noten und Zeugnissen gewährleistet werden, gleichzeitig würden zusätzliche Kosten und bürokratische Abläufe wegfallen. Ist dies also ein realistisches Szenario? Ja, aber mit Abstrichen!

Möglicher Einfluss auf das Recruiting

Als Technologieplattform kann Blockchain tatsächlich wichtige Informationen von Geburtsurkunden bis hin zu Steuererklärungen speichern. Und indem sie diese Informationen auf extrem sichere Weise verifiziert, eröffnet die Blockchain auch direkte Anwendungsmöglichkeiten für das Personalwesen, insbesondere für die Personalführung und Personalbeschaffung - allesamt Bereiche, die auf die Verifizierung von Informationen angewiesen sind und so ohne Zwischenhändler auskommen könnten. Allerdings ist hier der Datenschutz zu beachten, denn gerade was die Nutzung personenbezogener Daten angeht, müssen Unternehmen in Deutschland sehr genau aufpassen. Und selbst wenn die Personen der Speicherung dieser Daten zustimmen, ist nicht davon auszugehen, dass Blockchain in naher Zukunft Portale wie Xing ersetzen wird.

Portale wie LinkedIn sind schließlich attraktiv und nutzerfreundlich - anders als bei der abstrakten Blockchain, wo es (bisher) keine Oberfläche und Navigationsseite gibt sowie keine Möglichkeit, sein Profil optisch aufzupeppen und zu individualisieren. Zudem sind selbst heutzutage bei Weitem nicht alle Arbeitnehmer auf Xing, LinkedIn oder anderen Karriereplattformen registriert, sondern nur ein kleiner Teil digital affiner Menschen. Aufgrund des Datenschutzes und der mangelnden Nutzerfreundlichkeit ist eher davon auszugehen, dass nur eine verschwindend kleine Minderheit ihre Daten in die Blockchain übertragen wird. Ferner ziehen die meisten Bewerber immer noch eine E-Mail-Bewerbung den Profilen von LinkedIn vor.

Lohnzahlungen über Kryptowährungen

Das besondere an der Blockchain ist natürlich auch ihre Zahlungsabwicklung über Kryptowährungen wie Bitcoin. Unternehmen zeigen sich mittlerweile interessiert und gehen dazu über, Teillohnzahlungen in Bitcoin anzubieten. Plattformen wie Bitwage machen es möglich. Konzerne wie Netflix und Airbnb nutzen bereits das Angebot. Denn durch die hohe Transparenz und Transaktionsgeschwindigkeit sind Kryptowährungen äußerst attraktiv, insbesondere für die stetig wachsende Zahl von Freiberuflern sowie für Peer-to-Peer-Zahlungen. Das anfänglich belächelte Experiment im Internet hat vielen bereits hohe Gewinne beschert.

Es hat aber auch aufgrund der starken Schwankungen (nicht nur in jüngster Zeit) dafür gesorgt, dass manch einer nach heutigem Kurs Tausende Euro für ein Schnitzel mit Pommes ausgegeben hat. So verteilen sich, wie bei allen Spekulationsgeschäften, Glück und Pech einigermaßen gleichmäßig auf diejenigen, die mitmischen. Dass dieses Bezahlmodell in der breiten Masse der Unternehmen bald Anwendung findet, ist jedoch recht unwahrscheinlich.

Ethereum

Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Blockchain-Prinzip basiert. Bietet eine Plattform für programmierbare Smart Contracts. Die "Ether" werden von Fans als legitime Nachfolger der Bitcoins angesehen (siehe auch obiges Bild). Cryptlet

Von Microsoft für die Azure-Cloud entwickelter Service, mit dessen Hilfe Anwender externe Daten in eine Blockchain einpflegen können, ohne ihre Sicherheit und Integrität zu zerstören. Cryptlets können als indvidualisierte Middleware auch von Azure-Anwendern selbst entwickelt werden - in jeder beliebigen Programmiersprache - und sollen die Brücke von der Blockchain hin zu neuen Business-Services in der Cloud schlagen. Kryptowährung

Digitales Geld, ohne Münzen und Scheine. Mithilfe von Kryptografie wird ein verteiltes, sicheres und dezentralisiertes Zahlungssystem aufgebaut. Benötigt keine Banken, sondern Rechenpower und technische Hilfsmittel wie die Blockchain. Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden (daher auch der Begriff "Blockchain" = "Blockkette"). Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. <br /><br /> Entwickelt wurde das technische Modell der Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin - als webbasiertes, dezentralisiertes, öffentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Bitcoin

Ein weltweit verfügbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen ist keine Bank nötig - alles läuft über ein Peer-to-Peer-Netz aus Computern und die Blockchain als zentrale Datenbank. Bitcoin Core

Die Open-Source-Software validiert die gesamte Blockchain und wurde Anfang 2009 von einem gewissen <a href="http://www.computerwoche.de/a/neue-hinweise-auf-moeglichen-urheber-von-digitalwaehrung-bitcoin,3220391" target="_blank">"Satoshi Nakamoto"</a> unter dem Namen "Bitcoin" veröffentlicht. Bitcoin Core war in C++ zuächst vor allem für Windows-Systeme programmiert worden. Wenig später folgte die Portierung auf GNU/Linux. Weil die Entwickler sich zerstritten, existieren mittlerweile einige Derivate der Bitcoin-Software, unter anderem Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Classic. BigchainDB

Die "skalierbale Blockchain-Datenbank" kann bis zu einer Millionen Schreibvorgänge pro Sekunde verwalten, Petabytes an Daten speichern und wartet trotzdem mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auf - das alles dezentralisiert verwaltet und bei höchster Datenintegrität. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Distributed Ledger

Finanz-Fachbegriff für "verteilte Kontoführung". Bitcoin ist ein komplett neuer technischer Ansatz, um Informationen über bestimmte Zuordnungen zu verteilen. Es gibt hier kein klassisches Konto mehr, das zentral bei einer Bank geführt wird, sondern die "Kontoführung" basiert auf einem Netzwerk von kommunizierenden Systemen. Smart Contract

Ein Computerprotokoll, das Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung eines Vertrags technisch unterstützten kann. Könnte künftig den schriftlichen Vertragsabschluss ersetzen. R3CEV

Das Startup R3 CEV baut die blockchainbasierte "Global Fabric for Finance". Mit rund 50 Finanzpartnern soll die größte Blockchain der Welt entwickelt werden - ein erster Testlauf mit elf Großbanken, darunter Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS und UniCredit wurde bereits erfolgreich absolviert. R3CEV ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Blockchain-Infrastruktur und -Technologie in der Azure Cloud entwickeln zu können. Ripple

Ein Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk - derzeit noch in der Entwicklung. P2P-Zahlverfahren und Devisenmarkt in einem, basiert auf der Kryptowährung "XRP". Ripple-Nutzer sind jedoch nicht auf diese eine Währung festgelegt, sondern können jede beliebige Währung verwenden - also beispielsweise auch Euro, Dollar oder Yen.

Dafür ist allein der Kursverfall in letzter Zeit zu groß und die steuerrechtliche Handhabung noch zu ungeregelt. Zudem ist der Markt im Verhältnis zu anderen Währungen sehr klein und dadurch leichter manipulierbar. Dies könnte sich jedoch durch eine erhöhte Akzeptanz der breiten Masse ändern. Derzeit wirken sich die starken Kursschwankungen noch erschwerend auf die Entwicklung von Kryptowährungen aus. Unternehmen wie Microsoft gehen deshalb immer mal wieder dazu über, Zahlungen für Produkte und Services mit Bitcoins zu untersagen. Und weil sich Kryptowährungen auf dem Schwarzmarkt und im Untergrund höchster Beliebtheit erfreuen, gehen auch erste Länder mittels Handels- und Tauschverboten gegen diese vor.

Es bleibt also festzuhalten, dass Blockchain zwar die Technologie bietet, das Personalmanagement zu unterstützen, aber nur auf wenig Gegenliebe der Arbeitnehmer stößt. Die mitteleuropäischen Personaler sind häufig noch sehr konservativ eingestellt; auch von dieser Seite dürfte es lange dauern, bis man sich mit Blockchain überhaupt beschäftigt, geschweige denn die Technologie voll ausschöpft.