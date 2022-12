Glaubt man dem neuesten Bericht von Bloomberg, steht Apple vor den größten Veränderungen seit Jahren. Wie der gewöhnlich gut informierte Marc Gurman aus Apple-Kreisen berichtet, bereitet sich das Unternehmen darauf vor, alternative App-Stores von Drittanbietern und das Sideloading von Apps in iOS und iPadOS zu unterstützen. Ein solches Unterfangen würde eine drastische Umkehr von Apples langjähriger Position bedeuten, dass App-Stores von Drittanbietern und das Laden von Apps von außerhalb des App Stores Sicherheits- und Datenschutzrisiken für iPhone-Besitzer darstellen.

Allerdings scheint die Company - ähnlich wie beim Wechsel von Lightning auf USB-C - kaum eine Wahl zu bleiben, wenn sie weiter in der EU Smartphones und Tablets verkaufen und Strafzahlungen vermeiden will. So berichtet Gurman, dass Apple mit den Maßnahmen auf strengere EU-Vorschriften reagiere, die 2023 in Kraft treten, wie das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act). Die Anpassungen könnten damit schon in iOS 17 umgesetzt werden.

